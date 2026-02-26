GH DÚO 26 FEB 2026 - 13:06h.

Desvelamos los nombres de los cinco jefes de 'anticampaña' que comienza hoy en la gala de 'GH DÚO'

‘GH DÚO’ proclama a sus finalistas con las últimas nominaciones y una expulsión exprés, esta noche a las 21:45 en Telecinco

¡La gala de esta noche promete dejar momentazos y es que regresan cinco exconcursantes de esta edición de 'GH DÚO'! Ya lo anunció Jorge Javier Vázquez el pasado martes en el programa especial de salvación: cinco exconcursantes subirán a la casa para ejercer como jefes de 'anticampaña' de los aspirantes a la victoria.

Esos cinco exconcursantes son: Cristina Piaget, que defenderá que Sandra Barrios no merece ser la ganadora; John Guts, que dará argumentos en contra de Juanpi Vega; Carmen Borrego, que realizará la 'anticampaña' de Gloria González; Belén Rodríguez, que no quiere que gane la que un día fue su gran amiga en el concurso, Anita Williams; y Raquel Salazar, que irá en contra de Carlos Lozano, su gran rival en el concurso y la persona a la que se enfrentó en la nominación en la que fue expulsada semanas atrás.

Los cinco exconcursantes que regresan como jefes 'anticampaña' se quedarán en la que un día fue su casa para pasar la noche con los aspirantes a la victoria.

Además, Manuel González estará en plató tras su expulsión contra Carlos Lozano y su inesperado anuncio de retirarse de los realities para analizar su participación en el concurso y se despedirá de sus ya excompañeros. Por último, la gala acogerá la actuación del cantante Álvaro García.

'GH DÚO', 24 horas en directo

