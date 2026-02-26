El aislamiento y la presión de las cámaras pasa factura, por eso preguntamos a los protagonistas del reality con quién firmarían repetir la experiencia y a quién bloquearían para siempre, ¡dale play!

Raquel Salazar hace balance de su paso por 'GH DÚO': “Ha sido muy duro e injusto”

Compartir







Convivir veinticuatro horas al día, siete días a la semana, bajo la visión de las cámaras y compartiendo techo con personas radicalmente opuestas a ti no es tarea fácil. La casa de 'GH DÚO' es una auténtica olla a presión donde los roces domésticos se convierten en dramas nacionales y las amistades se forjan a fuego. El encierro saca lo mejor y lo peor de cada uno, dejando cicatrices y alianzas que traspasan la pantalla.

Con la perspectiva que da estar ya fuera de la casa, hemos sometido a varios de los grandes protagonistas a un cuestionario definitivo: ¿Con quién no volverías a convivir jamás y con quién repetirías a ojos cerrados?

Choques inevitables y rencores enquistados

A la hora de la verdad, la convivencia en la casa ha sido un infierno y el choque de personajes tan dispares ha creado bloqueos que no se han podido salvar. Un ejemplo claro es el de Raquel Salazar, quien prefiere lidiar con los arranques de locura momentáneos de Cristina Piaget, antes que con lo que ella percibe como "maldad" calculada, señalando directamente la actitud de Belén en la casa.

Ese nivel también lo comparte Cristina, que expresa a la perfección cómo alguien puede ser "un diez como artista" y, al mismo tiempo, un auténtico "monstruo" en las distancias cortas, vetando por completo a Canales. Al igual que Carmen Borrego que sentencia "como alguien puede ser tan joven y tan machista", refiriéndose a Gloria y Manuel. Sin embargo, no todos tienen rencor, ya que perfiles como Andrea o John Guts asumen que "los choques son parte de la convivencia" y que rodearse únicamente de gente con la que te llevas bien arruinaría la verdadera esencia del formato.

El salvavidas emocional del aislamiento

Cuando la presión aprieta, tener a alguien de confianza es vital para no perder la cordura, y en ese sentido, los concursantes tienen clarísimo con quién firmarían repetir la aventura con los ojos cerrados. Mientras algunos prefieren arroparse con la energía de los más jóvenes (a los que Raquel Salazar bautiza cariñosamente como "los bebés"), otros buscan con una inteligencia superior para el juego como Carmen Borrego, que preferiría rodearse de nuevo con los más mayores de la casa. Y sin duda, el amor hace que la convivencia sea mucho más llevadera, por eso Cristina Piaget no tarda en decir que Carlos sería la persona con la que le encantaría repetir esta experiencia mil veces.

Al final, en 'GH DÚO', elegir bien a tu compañero de trinchera es casi tan importante como ganarse el favor del público. Dale play para conocer sus respuestas.