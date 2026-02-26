La nueva presentadora desde Honduras revela qué pruebas le impresionan más, qué premio pediría tras semanas en la isla y qué concursante de 2025 siguió muy de cerca

Entrevista exclusiva a María Lamela: "'Supervivientes' es la oportunidad de mi vida, aunque rompa con toda mi rutina"

La llegada de María Lamela a 'Supervivientes 2026' no es solo un cambio de rostro en Honduras: es un relevo generacional en uno de los puestos más exigentes de la televisión española. La periodista, con casi ocho años vinculada a la actualidad informativa, pasa del terreno de la crónica y el directo periodístico a liderar el reality más extremo del prime time, tomando el testigo de Laura Madrueño y recogiendo también la estela histórica de Lara Álvarez.

En el vídeo que encabeza esta noticia, María nos demostró que conoce perfectamente la esencia del formato. Cuando le preguntamos qué prueba extrema propondría, apuesta por aquellas dinámicas que generan tensión psicológica real. Para ella, el factor sorpresa y la incomodidad son ingredientes fundamentales del espectáculo, porque obligan a reaccionar sin filtros.

Si invierte los papeles y se imagina como participante tras meses de supervivencia, su respuesta conecta con la realidad del concurso: el hambre pesa. No pediría llamadas estratégicas ni ventajas en las nominaciones, sino algo mucho más básico y emocional.

La periodista también analizó el perfil de concursante que mejor funciona en el reality. Entre los más recientes, destacó a un perfil capaz de generar contenido constante. Valora su versatilidad y su capacidad para adaptarse a cualquier formato, manteniendo el entretenimiento activo durante todo el día. Para ella, ese tipo de personalidad es oro televisivo en un programa donde la convivencia y la exposición son continuas.

"'Supervivientes' es la oportunidad de mi vida, aunque rompa con toda mi rutina"

En la entrevista, la gallega nos reconoció que el fichaje la tomó completamente por sorpresa. No estaba en sus planes inmediatos dar este salto, pero entiende que se trata de una oportunidad que marca un antes y un después en su carrera. Sabe que Honduras no es un plató convencional: hay calor extremo, humedad, temporales, problemas técnicos y, sobre todo, concursantes al límite física y emocionalmente. Su reto será narrar lo que ocurre sin perder la templanza.

Además, la conversación abordó su experiencia previa en el formato gallego 'Salvaxe', donde ya tuvo que gestionar comportamientos imprevisibles en un entorno hostil. Asegura que aquella etapa fue un entrenamiento emocional: aprendió que, cuando las condiciones son duras, las personas pueden sacar su versión más impulsiva… pero también la más humana. Esa sensibilidad será clave ahora en los Cayos Cochinos.

Un reto profesional y personal

Más allá del espectáculo, la periodista también habló de lo que implica irse varios meses a Honduras: distancia de su entorno, desconexión de su rutina en Galicia y en Madrid, y una exposición mediática mucho mayor que la que ha tenido hasta ahora. Reflexionó sobre la presión estética en televisión, la comparación constante y la necesidad de mantener la cabeza fría en un entorno tan intenso.

Con todo este contexto, sus respuestas más ligeras no son anecdóticas: ayudan a entender cómo ve el formato desde dentro. María Lamela llega como alguien que entiende la psicología del concurso, el peso del hambre y el valor del espectáculo.

Dale play a los vídeos.