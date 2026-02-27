Ana Carrillo 27 FEB 2026 - 13:40h.

Carlos Lozano se ha sincerado con Belén Ro y Carmen Borrego sobre su última charla con Cristina Piaget

Cristina Piaget regresó durante unas horas a la casa de 'GH DÚO', aunque solo puso compartir unos minutos con Carlos Lozano, con el que habló acerca de la posibilidad de "intentar tener una relación fuera" del concurso. El ex de Mónica Hoyos le dijo que estaba abierto a conocerse más pero que necesitaba que ambos hicieran ciertos cambios para que su relación funcionase. La modelo se negó a cambiar y le dijo que tenía que quererla tal cual es y le aseguró que percibía que no había interés por su parte.

A su regreso al salón con el resto de concursantes, Carlos Lozano se sentó en el sofá al lado de Belén Rodríguez y Carmen Borrego, mientras que Cristina Piaget se quedó junto a John Guts. Pero cuando la modelo anunció que se marchaba y que no se quedaba a dormir en la casa de Tres Cantos, el presentador le pidió acompañarla hasta la puerta y ella aceptó.

Minutos más tarde, en plena madrugada, Carlos Lozano se ha sincerado con Belén Ro y Carmen Borrego acerca de su reencuentro con Cristina Piaget y les ha contado qué le ha dicho ella antes de marcharse definitivamente de la casa en la que ha compartido tantas horas y en la que han reconectado después de años, pues ellos ya tuvieron un romance en su juventud.

El finalista ha comenzado contándoles que Jorge Javier Vázquez le mostró tanto lo que él había dicho en el jardín sobre Cristina como lo que ella había expresado en plató y que luego les dejó hablar acerca de su relación. "Ni ella está preparada ni yo tampoco. Es una cuestión de preparación: ella está en un momento con mucho lío en su cabeza y yo tampoco, con lo bien que vivo ahora no me voy a meter ahora en un lío", ha explicado Carlos, que cree que a Cristina "le niebla un poco su carácter": "Pero ella me ha dicho antes de irse que ella no es así en la calle".

Belén Ro ha comenzado a reírse al escuchar ese comentario y ha explicado que sus risas responden a que está "harta del temita" porque le ha recordado a su amigo que la semana en la que estuvo en la casa como Belexa solo hablaban de su relación con Cristina y que él no para de cambiar de opinión respecto a este vínculo.

