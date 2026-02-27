Raquel Salazar, Cristina Piaget, Andrea, Belén Rodríguez y John Guts han hecho balance de las tareas domésticas y de cómo ha sido la convivencia dentro de 'GH DÚO' con personas desconocidas

Raquel Salazar, sobre sus continuos enfrentamientos con Belén Ro: "Se le está yendo la olla"

La recta final de ‘GH DÚO’ está dejando una edición marcada por la tensión, las expulsiones polémicas y las acusaciones entre concursantes. A pocos días de la final, la convivencia en la casa se ha vuelto cada vez más complicada, con discusiones constantes y estrategias cada vez más evidentes que han dividido tanto a los participantes como a la audiencia.

Uno de los momentos más comentados ha sido la expulsión de Cristina Piaget, considerada por muchos como una de las protagonistas de la edición. Su salida provocó un fuerte impacto dentro y fuera de la casa, generando críticas e incluso el desacuerdo del presentador, que calificó la decisión como injusta. Su paso por el programa estuvo marcado por enfrentamientos, alianzas cambiantes y una gran presencia en las tramas principales del concurso, no hay dúo ni trío que se le haya podido resistir, ni siquiera Carlos Lozano con el que tiene una cuenta pendiente.

El concursante que menos ha hecho dentro de la casa

Además, esta edición también ha destacado por pruebas semanales fallidas, presupuestos reducidos y dinámicas que han puesto en evidencia la implicación desigual de algunos concursantes. Las discusiones por las pruebas han sido el detonante de varias nominaciones, y las protagonistas de momentos de máxima tensión entre varios participantes que han sido también los ladrones alimentos o visitantes de lugares prohibidos.

Con este ambiente de reproches y cuentas pendientes, los colaboradores y los concursantes expulsados han debatido ahora sobre el papel de cada participante en la casa. La pregunta que hemos querido que nos respondan con sinceridad es la siguiente: ¿Qué concursante ha sido el más vago de esta edición?

Raquel Salazar, Cristina Piaget, Andrea y John Guts continúan con la experiencia desde fuera del reality, dándose cuenta de qué es lo que ha visto la audiencia. Pero basándose en sus interpretaciones, los exconcursantes y colaboradores han sentenciado a aquella persona que ha resultado ser la menos activa en cuanto a las tareas del hogar: "Si puede se escaquea" o "es la oda al no hacer". ¡Dale al play para ver a quienes han señalado!

Raquel Salazar hace balance de su paso por 'GH DÚO': “Ha sido muy duro e injusto”

La concursante Raquel Salazar ha hecho balance de su paso por GH DÚO, calificando la experiencia como dura y, en algunos momentos, injusta. Su participación ha estado marcada por su carácter fuerte y por numerosos enfrentamientos, lo que la convirtió en una de las participantes más comentadas del reality. Tras su salida, Salazar se ha sincerado sobre sus decepciones dentro del concurso y ha reconocido que hubo compañeros con los que no volvería a convivir.

Uno de los episodios más tensos fue su bronca en plató con Miguel Frigenti y Belén Rodríguez, que terminó con ella abandonando momentáneamente el programa. La exconcursante explicó que se sintió provocada y pidió disculpas por su reacción, asegurando que entró al trapo tras notar una campaña para desestabilizarla. También mostró su malestar por comentarios sobre su familia y negó algunas acusaciones.

Dale al play para ver la entrevista al completo.