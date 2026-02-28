Supervivientes 28 FEB 2026 - 01:51h.

El cantante compartirá isla con Alba Paul, Jaime Astrain y Marisa Jara entre otros

Esta es la lista oficial de los concursantes de 'Supervivientes 2026'

El cantante se ha convertido en uno de los concursantes confirmados de esta nueva edición de ‘Superviviente’. El artista, que está a punto de cumplir los 65 años, se enfrenta a la aventura por excelencia dispuesto a demostrarse a sí mismo que puede superar grandes retos:

“Algunos me conoceréis, soy José Manuel Soto y llevo 40 años dedicado a la música. Me embarco en esta aventura porque quiero saber si soy capaz de superar este gran reto a mi edad, voy a cumplir pronto 65 años. ¡Nos vemos en Honduras!”.

Quién es José Manuel Soto

José Manuel Soto nació en 1961 en la ciudad de Sevilla. Muy pronto, el artista descubrió que quería ser cantante y no tardó en saltar a la fama por éxitos como ‘Por ella’ o ‘Déjate querer’, una fusión rompedora en aquel momento de pop y flamenco.

Además, Soto también es un jinete por vocación y ha participado en algún que otro relality, lo que le convierte en uno de los perfiles más polifacéticos de este nuevo casting de ‘Supervivientes’.

El José Manuel más íntimo

José Manuel Soto tiene tres hijos con su esposa, Pilar Pareho: Marcos, Rocío y Jaime. Todos ellos han heredado de su padre el gusto por la música, tanto es así que sus dos hijos mayores han formado el grupo musical ‘Mi hermano y yo’.