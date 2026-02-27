Ana Carrillo 27 FEB 2026 - 19:40h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha opinado sobre el fichaje de Álex Ghita

Jorge Javier Vázquez dio dos noticias importantes en la gala de proclamación de finalistas de 'GH DÚO': la final de ese reality será el martes 3 de marzo y el estreno de 'Supervivientes' será el jueves 5 a las 21:45; y, además, confirmó que todavía no se conocían todos los concursantes al anunciar como concursante al entrenador Álex Ghita, exnovio de Adara Molinero y examigo de Carla Barber.

En plató, Jorge Javier le preguntó al entrenador si conocía a alguno de los concursantes ya confirmados y reveló que estuvo conviviendo con Maica Benedicto en la edición anterior de 'GH DÚO', en la que él se llegó a declarar a ella al decirle que le gustaría conocerla como a algo más que a una amiga.

Con quien también coincidió en el pasado es con Gerard Arias, amigo íntimo de Maica, pues Álex fue a entrenar a los concursantes de 'Los vecinos de la casa de al lado'. El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha reaccionado con un "vamossss" y el emoji de un corazón al fichaje de Álex, que le ha respondido: "Primero vecinos como sargento Ghita y ahora la vida nos pone en la isla mi tigre. Volveremos morenos y aún más flacos".

Quien todavía no se ha pronunciado sobre el hecho de coincidir de nuevo en un reality con él es Maica Benedicto, que ha mostrado en sus redes sociales que está muy centrada con sus preparativos antes de viajar a Honduras.