Ana Carrillo 27 FEB 2026 - 16:41h.

Dulceida le ha escrito una carta abierta a su mujer, Alba Paul, para despedirse ante su marcha a Honduras

'Supervivientes 2026' ya tiene fecha de estreno: el próximo jueves 5 de marzo, a las 21:45 horas, en Telecinco

El próximo jueves 5 de marzo arranca 'Supervivientes' en Telecinco a las 21:45 con una gala de estreno en la que Jorge Javier Vázquez estará en plató en Madrid y María Lamela debutará como presentadora en Honduras. La lista de concursantes confirmados es cada vez más amplia y en ella ya figura la influencer y empresaria Alba Paul, mujer de Dulceida, que si hace unos días le organizaba una fiesta de despedida, hoy le ha escrito una carta abierta llena de consejos.

Dulceida ha comenzado su carta abierta recordándole a su mujer que tanto ella como su hija Aria, que tiene un año y medio, van a estar apoyándola, viendo todos los programas y echándola "muchísimo, muchísimo" de menos: "Estoy inmensamente feliz por ti… y también muy nerviosa. Sé que lo vas a hacer increíble, nunca dudes de ti, porque yo jamás lo haré. Y ya lo sabes: ¡abandonar no es una opción!".

Tras esa introducción, le ha dado una serie de recomendaciones de cara a esta aventura: "Sé tu, auténtica y alegre. Controla ese carácter (jajajaja, aunque un poquito nos encanta). ¡Pesca sin parar y abraza a los compañeros que serán tus amigos allí! Sigue siendo tan generosa y noble como siempre. Cuando tengas miedo o sientas que no puedes más, piensa en nosotras, ¡estaremos mandándote fuerza desde aquí a cada segundo! Querremos abrazarte… pero lo más tarde posible".

Le ha pedido que salte del helicóptero sin darle muchas vueltas ni mirar "lo que hay debajo", recordándole que son solo pececitos nadando, y le ha dicho que está "profundamente orgullosa" de ella, a la que considera su ganadora.

Alba Paul ha reaccionado a esta carta abierta con una firme promesa dirigida a su mujer y su bebé: "En cada cosa que haga y piense ahí estaréis vosotras. Llorando todo el rato, te quiero".