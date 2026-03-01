Patricia Fernández 01 MAR 2026 - 22:36h.

Carlos Lozano y Cristina Piaget se reencontraban en la casa de Tres Cantos cuando ella subía como una de las jefas de 'anticampaña', donde se sinceraban sobre si quieren conocerse o no fuera y las palabras del concursante no gustaban del todo a la que ya está expulsada de 'GH DÚO': Quiero una persona que me quiera tal y como soy, no voy a cambiar por él". De lo que ella hablaba con Ion Aramendi durante la semifinal del programa.

Cristina reflexionaba sobre lo que pasó con Carlos Lozano: "Es que él es un poco de una de cal y otra de arena". Que cree que tienen que hablar y verse fuera: "Es lo que he propuesto, una invitación. Creo que hay que verse sin cámaras y es bonito conocer a una persona de una manera más profunda y menos forzada. Dicen que para amar hay que conocer y hay que conocerse".

"Después de ver la peor parte de mí durante un mes, creo que a partir de ahora sería todo coser y cantar. Todo lo que va a salir de mí va a ser bueno, templado, tranquilo y en armonía", explicaba ella tras escuchar de él que tiene dudas por la parte más explosiva que ha visto de ella.

Mónica Hoyos, al escuchar en uno de los vídeos que Carmen Borrego le aseguraba a Carlos que su hija "no quiere" que pase nada con Cristina Piaget, no se callaba: "Soy responsable de lo que digo, no de lo que piense la gente. Me gustaría saber quién se lo ha dicho porque mi hija no ha hablado con nadie". La que piensa que sí pasará algo entre ellos fuera: "Creo que se van a ver fuera y van a hablar con tranquilidad".

