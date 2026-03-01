Antía Troncoso 01 MAR 2026 - 16:36h.

Carlos Lozano se enfada porque sus compañeros piensen que es el más "guarro" y se enfrenta con Anita: "Te jode que te digan las verdades"

Anita Williams y Carlos Lozano protagonizan un nuevo encontronazo. En los últimos días de convivencia en la casa de 'GH DÚO', antes de la gran final del próximo martes 3 de marzo, los cuatro finalistas hacen balance de su paso por el programa, donde salen a relucir algún que otro conflicto y rencillas sin resolver entre ellos.

En esta ocasión, el Súper reunía a todos los concursantes en el salón para que leyesen las indicaciones del debate al que tendrán que enfrentarse esta noche. Anita Williams era la encargada de leer las normas y explicarle al resto de sus compañeros que todos ellos recibirían unos tarjetones con los que, entre otras categorías, deberían hacer una clasificación entre los "más limpios y guarros" de la casa de Tres Cantos.

Carlos salta contra sus compañeros al sentirse juzgado por ellos

Ha sido justo en el momento en el que Anita leía la palabra "guarro" cuando Carlos Lozano saltaba en contra de sus compañeros al sentir que todos lo estaban mirando a él: "¿Por qué me miráis a mí?", les preguntaba con tono molesto. "Es en general, desde que empezó el programa no ahora", le contestaba Anita. "Yo he limpiado a lo mejor más que tú", replicaba él.

"¿Qué has limpiado tú más que yo?", le preguntaba Anita indignada. "Yo toda la casa mil veces. He limpiado desde los baños hasta aquí, todo. Limpio lo que me mandáis, cuando me lo mandáis", aseguraba Carlos Lozano, que añadía que Juanpi es el que realmente "no ha limpiado nada". "Yo me limpio los dientes", respondía el aludido en tono irónico.

Anita Williams explota contra Carlos Lozano

Tras esta breve pausa, Anita continuaba leyendo las normas del debate, sin embargo, los comentarios de fondo de Carlos diciendo que la concursante se estaba "autodefiniendo" al leer que debían valorar a quienes menos colaboraban en la convivencia, hacían que esta se detuviese muy molesta: "¿Puedes escuchar, pedazo de imbécil? Gilipollas".

"Te estás definiendo", le decía Carlos a Anita mientras esta se sentaba en el sofá, negándose a continuar leyendo las normas. "Como te jode que te digan las verdades", le soltaba el concursante a su compañera. "Me jode que me toques los huevos constantemente. Con la limpieza te han mirado todos y lo pagas conmigo", rebatía ella alzando el tono de voz. "Pierdes los nervios, Anita. Entiendo que cuando estás leyendo algo que te define te cabrees", insistía Lozano.

'GH DÚO', 24 horas en directo

