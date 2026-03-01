La ganadora de ‘GH DÚO’ 2024 señala a sus favoritos y decepciones de la actual edición dando una lección sobre el amor y convivencia

Andrea Sabatini, sin filtros tras su concurso en ‘GH DÚO’ con Juanpi y Sandra: “Una experiencia increíble”

Lucía Sánchez lo tiene claro: la convivencia no es sencilla y mucho menos cuando las cámaras de ‘GH DÚO’ lo graban absolutamente todo. La ganadora de la edición de 2024 vuelve la vista atrás para analizar su paso por el reality y lanzar algunos titulares, en exclusiva para esta web, sobre la actual edición, demostrando que sigue siendo una de las voces más reconocibles del universo ‘Gran Hermano’.

La influencer no esquiva ninguna cuestión. A la pregunta de si la convivencia mata el amor, Lucía deja entrever que todo depende de cómo se gestione la presión dentro de la casa, donde el aislamiento y la intensidad emocional lo magnifican todo.

Tampoco duda al señalar al concursante más vago, en cambio, cuando le preguntan con quién conviviría fuera del programa, se muestra más reflexiva y apuesta por un perfil con el que haya conexión real más allá de las estrategias. Su concursante favorito lo tiene claro, y sobre quién no aporta nada en la casa, menciona a un concursante ya señalado anteriormente.

Más allá de estas valoraciones, Lucía comparte qué la llevó a alzarse con la victoria en 2024. Para ella, la clave fue la autenticidad. “Lo que siempre conecta con el público de mí es que soy muy natural en mi manera de ser, que la gente se identifica mucho conmigo porque sigo siendo la misma que hace casi seis años que salió de la peluquería”, asegura. Esa sinceridad sin filtros fue, según explica, su mayor baza para conquistar a la audiencia.

La experiencia, además, supuso un antes y un después en su vida. “Allí medité bastante sobre mi vida y la cambié totalmente”, confiesa. El aislamiento y el tiempo para reflexionar marcaron una transformación personal profunda.

Como veterana en realities, Lucía tampoco cree que “el más bueno” sea quien gane ‘GH DÚO’. A su juicio, el triunfo será para quien entretenga, genere contenido y regale momentazos al público. Sus estrategias y consejos para los nuevos concursantes están en el vídeo que acompaña esta noticia.

