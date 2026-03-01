Pedro Jiménez 01 MAR 2026 - 23:10h.

Las hinchadas se hacen notar a pocos días de la final de 'GH DÚO con algún que otro rostro inesperado en la grada

Ion Aramendi no se corta en su entrevista a Sandra Barrios en plató y le aconseja algo tras su paso por 'GH DÚO': "Yo también lo he hecho y no"

Queda poco para la gran final de 'GH DÚO' y las hinchadas se han hecho notar como nunca durante la gala de este domingo presentada por Ion Aramendi. Gradas con algún que otro rostro conocido e inesperado que ha dejado a los concursantes... ¡completamente a cuadros! Y no es para menos.

Ion Aramendi ha comenzado la gala saludando a todo el mundo y recordando la 'cita con la historia' que hay este martes en Telecinco: la gran final de 'GH DÚO', que tendrá lugar a las 23:00 horas y pondrá el punto y final a esta espectacular edición que hemos vivido de convivencia extrema en Tres Cantos.

Tras ello, Ion Aramendi se ha dirigido a los finalistas, mirando a cámara y exclamando un fuerte: "¿Cómo suena este plató? ¡Va por vosotros!". En ese momento, las hinchadas han comenzado a corear los nombres de sus finalistas, separadas por grupos en diferentes partes del plató. Primero la de Gloria, luego la de Anita Williams, después la de Juanpi y, por último, la de Carlos Lozano, con sus respectivos eslóganes de sus defensores en plató que tanto han estado apoyando a los suyos desde el comienzo.

La madre de la primera novia de Juanpi, presente en plató

Más adelante, hay algo que le ha llamado la atención y mucho a Ion Aramendi, después de que le comunicasen algo por el pinganillo y que Juanpi lo confesara ante sus compañeros al ver su grada de apoyo: ¡en el plató se encontraba un rostro muy pero que muy conocido por Juanpi!: "Ha visto a la madre de su primera novia! ¿Quién es?", ha preguntado el presentador. En plano, la exsuegra del finalista de 'GH DÚO', animando a Juanpi como si fuera su hijo.

"Ya apuntaba maneras Juanpi eh, de chaval", ha dicho Ion Aramendi. Un Ion que ha sacado una conclusión al ver ahí a la madre de la ex del finalista: "Eso significa que no hay rencor en las relaciones de Juanpi", algo que seguramente hemos pensado todos al ver, de manera totalmente inesperada, a la madre de la que fue la primera novia de Juanpi.