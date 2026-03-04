Ana Carrillo 04 MAR 2026 - 13:24h.

Cristina Piaget se ha pronunciado sobre su reacción al ver que Carlos Lozano no se acercaba a celebrar la victoria con ella

La sorprendente reacción de Cristina Piaget durante la celebración de Carlos Lozano al ganar 'GH DÚO'

Compartir







Carlos Lozano se ha convertido en el ganador de la cuarta edición de 'GH DÚO', imponiéndose con más de un 60% del apoyo del público frente a su rival, Anita Williams. Su exmujer y madre de su hija, Mónica Hoyos, fue la primera persona a la que abrazó al escuchar a Jorge Javier Vázquez pronunciar su nombre. También lo celebró con su hija, Luna Lozano, y con sus amigas del concurso, Belén Rodríguez y Carmen Borrego. Después, fue a saludar al resto de exconcursantes, pero no a Cristina Piaget, que se acercó a él para decírselo: "Lo hemos conseguido, ¿no?".

Una conversación que se produjo en los últimos segundos de la gala final de 'GH DÚO' y que dejó a los espectadores con ganas de más: ¿qué ha pasado entre ellos? Cristina Piaget es consciente de que esas imágenes se han viralizado en las redes sociales y ha preferido tomárselo con humor, compartiendo una story en la que adjunta varias caritas que lloran de la risa y en la que agradece a sus seguidores su cariño por considerarla también ganadora de esta edición.

"Enhorabuena, Carlos, ¡lo conseguimos! Generación invencible", ha añadido la modelo, felicitando así públicamente a su compañero de dúo, que tras la gala atendió en exclusiva a las compañeras de la web de Telecinco para explicar cómo ha vivido el concurso y cómo se encuentra tras haber sido proclamado ganador diez años después de su participación en 'GH VIP 4', donde quedó segundo y la victoria fue para Laura Matamoros.

En el vídeo también cuenta cómo ha vivido su desencuentro final con Cristina Piaget y ha explicado que ella se ha molestado porque él no le ha dedicado la victoria, pero que le "perdona todo" y que va a ir a verla junto a su madre. ¡Dale al play para escuchar todas sus declaraciones!