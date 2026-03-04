Así se vivió la final de 'GH DÚO' desde dentro

La gran final de 'GH DÚO' enfrentó a Carlos Lozano, Anita Williams y Gloria González en una noche cargada de emoción, donde la audiencia decidió con sus votos al ganador de la cuarta edición tras semanas de convivencia en la casa de Tres Cantos

Primeras palabras de Carlos Lozano, ganador de 'GH DÚO': "He ido a por todos"

Compartir







Ilusión, nervios y una expectación desbordante marcaron el inicio de la gran final de 'GH DÚO'. Desde primeras horas de la noche, el plató se convirtió en un auténtico hervidero de emociones, con familiares, exconcursantes y seguidores esperando el desenlace de la cuarta edición del formato. Las luces, la música y los gritos del público crearon un ambiente electrizante. Mientras tanto, en la casa de Tres Cantos, Carlos Lozano, Anita Williams y Gloria González vivieron sus últimas horas entre nervios, confidencias y preparativos finales.

La final de 'GH DÚO' entre bambalinas

La gala combinó emoción y espectáculo. Vídeos con los momentos más icónicos de la edición y reencuentros cargados de intensidad. Los finalistas revivieron sus mejores y peores momentos dentro de la casa, protagonizando abrazos, risas y alguna que otra lágrima inevitable.

Los porcentajes provisionales del domingo —58,1%, 22%, 11,9% y 8%— ya habían adelantado una clara tendencia tras descubrirse el cuarto clasificado, Juanpi. Sin embargo, la tensión se mantuvo intacta hasta el último momento.

No faltaron las emociones en el cierre por todo lo alto de esta edición de 'GH DÚO'. La gala arrancó con una actuación de Sonia Madoc, que interpretó una versión especial de uno de sus temas más icónicos para un momento tan señalado. Después llegaba la despedida de los finalistas y el apagado de la casa, que durante semanas ha sido escenario de innumerables momentos que han hecho vibrar a los espectadores. Tras este instante tan simbólico, Gloria González se quedaba a las puertas del duelo final y terminaba la aventura en tercer lugar, agradeciendo todo lo vivido en la casa de Tres Cantos: “¡Siempre os llevaré en mi corazón!”.

A continuación llegaba el instante más esperado de toda la edición. Anita Williams y Carlos Lozano se situaban en el centro del plató, rodeados de oscuridad y con el foco puesto en ellos, mientras Jorge Javier Vázquez pronunciaba la frase que decidiría el desenlace: “La audiencia ha decidido que el ganador de ‘GH DÚO’ sea…”. Segundos después anunciaba el nombre de Carlos Lozano, que se convertía en el vencedor de la edición y estallaba de felicidad: “Ha costado, pero lo hemos conseguido, es nuestro”. Mientras recibía las felicitaciones de sus compañeros de reality, también llamaba la atención la reacción de Cristina Piaget.

Así se cerró una de las ediciones más intensas del formato: con celebración, despedidas y la inevitable nostalgia de ver apagarse las luces de la casa. La puerta se cerró por última vez en Tres Cantos y comenzó, de nuevo, la espera hasta la próxima edición.

Nos hemos infiltrado en la gran noche final y te contamos en detalle cómo se vivió desde dentro… ¡Dale PLAY!

Primeras palabras de Carlos Lozano, ganador de 'GH DÚO': "He ido a por todos"

La audiencia decidió con sus votos que el presentador fuese el ganador de esta cuarta edición. Entre aplausos y lágrimas, Carlos Lozano recogió el maletín visiblemente emocionado y puso el broche final a semanas de convivencia y exposición constante. Nada más proclamarse el claro vencedor con más del 65% de los votos, habló en exclusiva con nosotros y respondió a las primeras preguntas tras la victoria. ¿Qué hará con el premio? ¿Cómo describe su paso por 'GH DÚO'?

Puedes ver la entrevista completa y sus primeras palabras. ¡Dale play!