Raquel Ortega 05 MAR 2026 - 12:58h.

María Lamela no desvela demasiados detalles, pero sí deja una pista sobre lo que les espera en el estreno de ‘Supervivientes 2026’

Todas las claves de 'Supervivientes 2026': el debut de María Lamela, 150 juegos y nuevas dinámicas

La nueva presentadora de ‘Supervivientes 2026’ –que llega este jueves 5 de marzo a las 21:45 a Telecinco–, desde Honduras, María Lamela, ya comienza a familiarizarse con algunos de los lugares más emblemáticos del programa.

Antes del arranque oficial del reality, la presentadora ha empezado a vivir sus primeras experiencias en el terreno. Entre ellas, un vuelo en helicóptero para conocer los Cayos Cochinos desde el aire. Pero uno de los momentos más especiales para ella ha sido visitar por primera vez dos de los escenarios clave del programa: la Palapa y la playa de juegos.

En el vídeo que encabeza este artículo, Lamela recorre la Palapa visiblemente emocionada. Acostumbrada a verla durante años en televisión, reconoce que estar allí en persona es “increíble” y que le hace “muchísima ilusión”. “La he visto muchísimas veces en la tele, pero poder estar aquí es muy especial”, confiesa. También admite que tiene muchas ganas de “encender la Palapa” y de empezar a vivir “momentos inolvidables”.

La presentadora destaca el trabajo del equipo de arte, y se dirige a la playa de juegos, donde descubre que ya se está ultimando el montaje del primer gran reto de la edición. Se trata de un circuito que define como un juego “tremendo”, con “unas dimensiones brutales”. Además, asegura que complicará mucho las cosas a los concursantes. Aunque no desvela demasiados detalles, sí deja una pista sobre lo que les espera en el estreno de ‘Supervivientes 2026’: barro y agua. Dos elementos que pondrán a prueba la resistencia de los participantes desde el primer momento en esta nueva edición.