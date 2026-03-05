telecinco.es 05 MAR 2026 - 19:20h.

Mientras los concursantes se enfrentan a los primeros días en la isla, estrenamos una nueva sección para analizar el pasado mediático que forjaron antes del reality. Hoy ponemos bajo la lupa a dos de los perfiles más explosivos de la edición.

Surgen las primeras tensiones entre los supervivientes en Honduras: “Contigo, cuanto más lejos mejor”

La aventura más extrema de la televisión ya es una realidad y los concursantes de 'Supervivientes' ya se encuentran en la isla donde comenzarán pronto esta aventura. Sin embargo, aunque vayan a estar aislados, pasando hambre y lidiando con la dura convivencia, el pasado mediático que dejaron en España antes de volar a los Cayos Cochinos sigue generando muchos titulares.

Para acompañar al inicio del concurso, inauguramos en la web nuestra nueva sección: "Tras la huella televisiva de...". A través de unos vídeos, nuestra redacción se pone frente a la cámara para resumir el rastro exacto que los protagonistas han dejado en el universo audiovisual y mediático justo antes de meterse en esta experiencia. Y para este debut, hemos analizado los siguientes perfiles:

Maica Benedicto: catapultada a la fama por 'Gran Hermano' y sin escalas a estrella de realities

Le anunciaron que sería una de las concursantes de 'Gran Hermano' en pleno evento de presentación del programa en el FesTVal de Vitoria en 2024. En ese momento, Maica Benedicto era una azafata más, organizando la rueda de prensa y su vida cambió para siempre. Repasamos su derrotero hasta los Cayos Cochinos.

Gabriela Guillén: De la discreción a la portada más buscada

Gabriela Guillén es modelo y esteticista, es de Paraguay y llevaba una vida de lo más discreta hasta que, en el año 2023, dio un giro radical cuando se destapó su relación con Bertín Osborne. Todo esto desencadenó un huracán que la mantuvo durante meses en la primera línea de los programas y las revistas del corazón.

En nuestro vídeo repasamos los puntos álgidos de esa explosión mediática anterior al reality, desde las polémicas de su embarazo (del que el cantante no se quiso hacer cargo al principio) hasta esa histórica portada que paralizó el kiosco. Ahora, Gabriela utiliza su participación en el programa para que la gente conozca de verdad más allá del escándalo y, de paso, superar su enorme fobia al agua.

Jaime Astrain: de futbolista a influencer y ahora, superviviente

Hay quienes lo conocen por haber sido un buen defensa del fútbol español. Hay quienes lo siguen porque siguen a su novia, Lidia Torrent. Hay quienes lo tienen como modelo a seguir por su estilo de vida. Pero ahora el gran público conocerá sus aptitudes para aguantar la convivencia en el territorio más hostil y al mismo tiempo maravilloso que ofrece la televisión: los Cayos Cochinos.

Paola Olmedo: El huracán que sacudió al clan Campos

Paola Olmedo es una empresaria con su propio centro de belleza a la que su vida personal empujó directamente a los platós antes de ser fichada por el concurso. Su vida era anónima hasta que su relación con José María Almoguera la hizo entrar de lleno en el mediático clan Campos.

Su rastro digital está marcado por una boda, un embarazo envuelto en polémicas filtraciones (donde acusó directamente a su exsuegra, Carmen Borrego) y una posterior separación que dio comienzo a su capitulo televisivo. En el vídeo repasamos como agrandó su popularidad concediendo entrevistas sobre su vida privada y ese impactante cambio estético que nos dejó a todos con la boca abierta.

José Manuel Soto: Entre la música y la polémica

El cantautor seguirá los pasos de Pedro García Aguado como uno de los seniors que se atreven a exponerse a las inclemencias de la isla hondureña. A diferencia del ex waterpolista, que destacó por su increíble estado físico, el artista afrontará a sus 65 años el desafío guiado por la música. ¿Se atreverá a componer canciones en honor a esta experiencia?

Lo cierto es que aunque no tenga una huella televisiva con paso previo por realities, el cantante tiene mucho tirón en redes sociales y está acostumbrado a la exposición mediática. Te contamos aquí sus más recientes hitos televisivos y alguna que otra polémica.

