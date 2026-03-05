Maica Benedicto vive momentos de pánico antes de lanzarse del helicóptero y acaba pidiendo que se lo suban: "Estoy colapsando"
Maica Benedicto forma parte de la lista de concursantes de 'Supervivientes 2026' y vivía el momento más icónico de todas las ediciones: los saltos del helicóptero, donde pasaba por todas las emociones posibles.
Jorge Javier Vázquez hablaba con Maica momentos antes de saltar al mar para dar comienzo a esta aventura extrema en Honduras y ella no podía esconder uno de sus miedos: "Tengo fe en que hayáis puesto una red protectora para que ningún tiburón, ninguna barracuda ni ninguna morena me muerda".
La que, cuando miraba hacia abajo, no podía evitar los gritos al ver la altura del helicóptero: "¡Ay que alto! ¿por qué estamos tan altos?" Que vivía momentos de pánico con esto: "Estoy colapsando".
Aunque, tras dedicar su salto con unas palabras de lo más significativas, visiblemente emocionada: "Se lo dedico a mi familia, a mis amigas, a mis fans que me han apoyado desde el principio, a la gente que cree en mí y no me subestima y sobre todo por toda la gente que va a ver 'Supervivientes 2026' y por mi niña interior, para mí esto es un reto". Se venía arriba y cambiaba radical de actitud, que pedía que subieran la altura del helicóptero, lo que hacía reaccionar a Jorge Javier: "Ahora lo quiere más alto la tía, ahora está altísimo".
Maica, aunque con visible miedo al mirar abajo, se quitaba los cascos, entre gritos de pánico: "Os quiero, esto va por todos vosotros". Pasando del miedo a la decisión y saltando sin pensar al agua y nadar hasta la orilla para encontrarse con María Lamela y sus compañeros y ¡dar comienzo a su experiencia más extrema en Honduras!
