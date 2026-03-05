Pedro Jiménez 05 MAR 2026 - 22:55h.

Álvar Seguí de la Quadra-Salcedo es uno de los concursantes de 'Supervivientes 2026' y su figura no ha pasado desapercibida para Jorge Javier Vázquez durante el flamante estreno en Telecinco este jueves. Y no es para menos: este cineasta, editor y divulgador español es nieto del mítico Miguel de la Quadra-Salcedo, un "gran profesional de la televisión y aventurero de este país", ha señalado Jorge Javier Vázquez.

El concursante, ya nada más conectar Jorge Javier con él -y debido a que ha sido el último en saltar de la primera tanda que ha dado el pistoletazo de salida a los saltos en helicóptero- se encontraba a punto de saltar, cuando el presentador le ha preguntado si su abuelo le habría animado a ir a Honduras: "Mi abuelo hace diez años que no está. Pero mi abuela sigue aquí y me dijo que 'por hacerse el tarzán delante de España entera lo hacía gratis'".

Tres este primer intercambio de palabras, Jorge Javier ha continuado con su batería de preguntas: "¿Tienes algún miedo?". "Tengo miedo al miedo", ha confesado el concursante. Además, cree que sus compañeros son "encantadores, súper divertidos". "No puedo esperar a sobrevivir allí con ellos", ha añadido Álvar.

La confesión de Jorge Javier Vázquez en 'Supervivientes 2026'

Ha sido en ese preciso momento cuando Jorge Javier Vázquez le ha confesado algo: "Siempre he querido tener el pelo como tú y que me pusieran aquí un ventilador, y que me pusieran en la puerta y que el pelo se me moviera", ha dicho el presentador. "El viento en la cara, teniendo pelo o no, es de los mayores placeres de la vida", ha dicho un Álvar eufórico y que no podía esconder los nervios de estar a nada de tirarse del helicóptero.

Finalmente, Álvar ha dedicado el salto "al mundo entero y a mi abuela Marisol". Tras esto, y con un fuerte rugido del público desde Madrid que llegaba hasta los cielos de Honduras, ¡Álvar Seguí de la Quadra-Salcedo ha saltado del helicóptero! No sin antes pedir que le subieran y materializar un salto completamente icónico y heroico a la altura de muy pocos.