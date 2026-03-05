Miguel Salazar Madrid, 05 MAR 2026 - 22:23h.

La presentadora se ha estrenado por todo lo alto en el reality más salvaje de la televisión

María Lamela visita la Palapa y la playa de juegos por primera vez: “Nunca habíamos visto este juego tan grande”

María Lamela se ha estrenado ya como presentadora oficial de 'Supervivientes 2026' desde Honduras. Lo ha hecho con el mítico ritual que siguen todos los concursantes nada más aterrizar en los Cayos Cochinos, con el conocido salto desde el helicóptero.

El épico salto de María Lamela

"Una nueva y valiente guerrera se suma a la aventura", relata de fondo Jorge Javier Vázquez como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. "Y lo hace demostrando que el miedo aquí no sirve de nada", continúa mientras vemos como, desde el helicóptero, la presentadora se lanza al mar sin miedo alguno.

Vázquez saludaba en la primera gala del reality en el que participan celebrities como Jaime Astrain, Gerard Arias, Claudia Chacón o Ivonne Reyes, entre otros, a Lamela en una emocionante conexión. "¡Muy buenas tardes a todos desde esta increíble playa de los Cayos Cochinos!", exclamaba al arrancar la primera gala.

La emoción de la presentadora en su estreno

María Lamela compartía su ilusión por el proyecto, aunque reconocía también unos bonitos cosquilleos en su cuerpo. "Te tengo que confesar que estoy más nerviosa que hace mucho tiempo. Es bonito estar tan nerviosa, es de los proyectos y las emociones más grandes que una persona puede sentir", le decía a Jorge Javier Vázquez.

"No hay nada más bonito que iniciar una aventura como esta con esta emoción y estos nervios", agregaba. María Lamela ya demostró sus ganas por el apasionante proyecto televisivo al lanzarse al barro desde un gran tobogán. Decía mientras que, como los supervivientes van a hacer el mítico ritual, ella también se sumaba con toda la fuerza. "Por aquí van a pasar todos nuestros supervivientes y aquí vengo a ponerme en su piel, vengo a implicarme y a rebozarme. Yo también me lanzo al barro".