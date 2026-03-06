Supervivientes 06 MAR 2026 - 00:42h.

Sandra Barneda comunica las fechas clave de esta edición de 'Supervivientes 2026' y grandes novedades: ¡No te lo pierdas!

¡No te pierdas todos los saltos del helicóptero de 'Supervivientes 2026'!

Compartir







En la gran gala de estreno de 'Supervivientes 2026', Sandra Barneda entraba al plató para anunciar las fechas clave de esta edición del reality más extremo de la televisión. Recibida entre aplausos y acompañada por Jorge Javier Vázquez, la presentadora daba a conocer grandes novedades del concurso, entre ellas, la fecha del estreno de 'Supervivientes: Conexión Honduras'.

"El domingo a las 22:00h de la noche estreno de 'Supervivientes: Conexión Honduras", anunciaba Sandra Barneda, que seguidamente explicaba lo que iba a suceder en esta primera gala de los domingos y que ¡no puedes perderte!: "Estrenamos la batalla de titanes, donde competirán por una recompensa en unos espectaculares juegos".

Asimismo, Sandra Barneda añadía que este domingo los concursantes, ya divididos en dos playas (Derrota y Victoria), se enfrentarán en el consejo de los dioses a todos los frentes que tengan abiertos durante estos primeros días de convivencia. Además, los martes a las 23:00h también tienes otra cita en Telecinco con 'Tierra de Nadie', presentado por Ion Aramendi.