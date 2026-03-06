Lara Guerra 06 MAR 2026 - 02:17h.

María Lamela da paso a el encendido de la Palapa en la nueva edición de 'Supervivientes 2026'

'Supervivientes 2026' ya ha comenzado, y es la noche del esperadísimo estreno no sólo del reality sino también de María Lamela. Con el icónico salto desde el helicóptero con la propia presentadora iniciándolo teníamos el pistoletazo de salida de una edición que promete multitud de momentazos. Ahora, también ha llegado el momento de vivir el esperadísimo encendido de la Palapa.

En primer lugar, la presentadora da inicio al ritual de la Palapa: "El mundo tal y como lo conocíamos ha sido devastado, ha arrasado con todo. Las olas, tormentas y temporales se han apoderado de los Cayos Cochinos y nada ni nadie ha resistido la furia; hasta ahora. Aún queda una última esperanza, una llama que intenta sobrevivir frente al hambre, la desolación, el diluvio y la oscuridad. Sólo unos pocos elegidos tendrán la oportunidad de proteger el fuego y revelarse así contra el Dios de los males".

María Lamela se emociona ante las palabras de Jorge Javier

Tras esto, daba inicio "Aquí y ahora comienza la lucha del agua contra el fuego, el duelo definitivo entre la ira de los dioses y la valentía de los humanos. rendirse no es una opción, solo uno de ellos logrará llegar a la final, mantener con vida su antorcha y hacerse con la victoria de la batalla más difícil de su vidas. Unas vidas que van a cambiar para siempre; y será aquí, en el último bastión del fuego y de la humanidad donde Poseidón decidirá quienes son merecedores del titulo de Supervivientes. Ahora si, comienza una nueva era...¡Encendemos la Palapa!"

Después de este gran inicio, Jorge Javier no dudaba en mostrar el gran orgullo que sentía hacia la presentadora en su gran estreno; unas palabras con las que ella no ha podido evitar emocionarse: "Te lo iba a decir la final del programa, pero te lo voy a decir ya, espero que estés organizando con todo el equipo la celebración por el trabajo que llevas haciendo esta noche porque de verdad tienes que celebrarlo. María estás brillante, bienvenida una vez más. Ya formas parte ya de la historia de 'Supervivientes'