Inés Gutiérrez 08 MAR 2026 - 19:40h.

Álex Ghita, el entrenador de los famosos, creó su propio sistema de entrenamiento, ¿lo llevará a la práctica también en 'Supervivientes'?

Álex Ghita habla de los grandes errores de su vida y carga contra Adara Molinero: “Va a tener que dar la cara”

El deporte es una parte esencial de la vida de Álex Ghita (Rumania, 1993), por eso es entrenador personal. Y, además de formar parte de su vida laboral, también es importante para él, ya que le ayuda a sentirse mejor y, durante su participación en otros realities, le ha servido de tabla de salvación, apoyándose en el ejercicio físico para encontrar su equilibrio y soportar mejor el encierro. Es poco probable que esto suceda en 'Supervivientes', donde no solo tendrá que hacer frente al aislamiento, también a las incomodidades, los mosquitos y, sobre todo, la carencia de alimentos que se dan en el reality. Con el estómago vacío no es sencillo realizar las pruebas físicas a las que el programa les hace enfrentarse, tampoco todo el mundo es capaz de mantener el buen humor y la paciencia.

Ghita ha demostrado ser capaz de superar muchos retos, tanto en televisión como a lo largo de su vida, pasando por momentos complicados a su llegada a España, pasando por una etapa como influencer gracias a la cual consiguió cumplir su sueño de convertirse en entrenador personal. Ahora se enfrenta a un reto completamente nuevo y para el que no es nada sencillo prepararse, porque no está del todo claro qué les depara Honduras tanto a él como al resto de supervivientes.

¿Quién es Álex Ghita?

Álex llegó a España desde Rumania (donde nació en 1993) junto a su madre cuando solo tenía 13 años, una etapa que no fue nada sencilla para ninguno de los dos, pues adaptarse a un país nuevo, con otro idioma y otras costumbres, les costó bastante a ambos. Se establecieron en Teruel y, tras graduarse en Actividades Físico Deportivas, Álex comenzó a trabajar en un polideportivo de la ciudad como entrenador personal y monitor.

El público pudo conocer un poco mejor su vida cuando se presentó a 'Mujeres y Hombres y Viceversa', el primer programa de televisión donde participó y al que acudió para intentar conquistar a Andrea Ferrari. Allí reconoció que su relación con su madre no era cálida y que eran pocas las ocasiones en las que se abrazaban. "De pequeño le enseñé a que se lo guardara todo y que, si se metía en un lío, tenía que salir solo. No quería que viniera llorando a casa", explicó su madre, Rodica, en el programa.

Siguió peleando por sus sueños y en 2019 lanzó AG GoodLife, su proyecto más personal donde presentaba un nuevo sistema de entrenamiento donde ofrecía un trato personalizado a sus clientes que pronto convenció a numerosos rostros conocidos como Abraham Mateo, Ivana Rodríguez, Diego Matamoros o Lola Lolita. Fue precisamente a través de este trabajo como conoció a Adara Molinero, con quien mantuvo una relación sentimental que le ayudó a darse a conocer entre el gran público.

Su relación con Adara Molinero y su salto a la fama

Su relación con Adara en 2024 supuso su gran salto a la fama, principalmente por la cantidad de idas y venidas de la pareja, muchas de ellas públicas. Mantuvieron fuertes discusiones y rompieron para darse una nueva oportunidad más adelante, no sin que muchas de estas cosas se hicieran públicas. Uno de sus conflictos más sonados fue la acusación de Adara a Álex de escribir a sus amigos (los de ella) llamándoles 'tigrecito' o mandándoles emoticonos que podrían considerarse picantes.

Álex aseguró que esa nunca fue su intención y que era su manera de motivar a sus clientes. También fue muy comentado que, tras una reconciliación, Álex dejara de entrenar y de seguir en redes sociales a Carla Barber, con quien había mantenido una estrecha relación. Finalmente, tras un viaje en familia que no salió como esperaban, terminaron rompiendo.

Fue más o menos por esas fechas cuando Ghita tuvo la posibilidad de participar en GH DÚO, donde tuvo que enfrentarse a lo que supone un aislamiento para la mente. Después participó también en Warrior Games, donde un grupo de luchadores amateurs de MMA se enfrentaban con la intención de convertirse en auténticos guerreros. Supervivientes será para él un reto nuevo y completamente diferente, pero parece que él está preparado para afrontar lo que venga, incluso si su paso por Honduras le obliga a alejarse de su hija, Sofía, por la que nunca oculta la gran admiración y amor que siente.

No parece tener miedo a lo que se pueda encontrar y destacaba como sus puntos fuertes tener "una mentalidad fuerte, puedo convivir en grupo o puedo competir solo". También parece conocer sus puntos débiles: "Soy una persona que me cuesta muchísimo no entrar al trapo cuando me provocan. En ocasiones es mejor callar, pero yo entro como un miura".

Ghita es un hombre directo, con las ideas claras, que lucha por lo que quiere y también que emplea a su favor sus atributos físicos, como su trabajada figura o su más de 1,80 metros de altura, que ya le sirvió durante su paso por 'GH DÚO' para tener una conexión especial con Maica Benedicto (aunque no llegara a nada más), con quien coincide de nuevo en la isla.