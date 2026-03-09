Ana Carrillo 09 MAR 2026 - 16:34h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha disculpado con su entorno en su vídeo de despedida

El tenso reencuentro de Almudena Porras con Darío y Borja en 'Supervivientes' y una decisión "vital" que marcará su futuro: "Si llego a saber que vienes, ni vengo"

Compartir







Darío Linero, Borja Silva y Almudena Porras ya han saltado al helicóptero y se han sumado a la aventura en 'Supervivientes 2026'. Los espectadores ya sabían que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9' se iba a convertir en concursante oficial el domingo en 'Conexión Honduras', pero no conocían el nombre de los otros valientes que iban a llegar a los Cayos Cochinos, como tampoco lo sabía la propia Almudena, que se llevó una grata sorpresa al ver a su novio y un gran cabreo al ver a su ex.

En las redes sociales, ninguno de los dos había podido contarle nada a sus seguidores y tampoco a su entorno, porque tenían que guardar el secreto para que fuera una sorpresa su reencuentro en los Cayos Cochinos. Es por eso que, igual que Almudena pidió disculpas a sus fans por no haberles contado que iba a ser concursante de 'Supervivientes 2026', Darío ha hecho lo mismo ahora con un vídeo en el que también se dirige a sus familiares y amigos.

"A mi gente: quiero deciros que lo siento mucho porque es algo confidencial, no he podido contároslo, pero sé que, aún así, me vais a brindar vuestro apoyo y me voy a acordar de vosotros lo más grande. Mi familia mis amigos, mis tíos, mis primos, mi gente, mis seguidores, a todo el mundo, os quiero muchísimo", comenta el andaluz en el vídeo que dejó grabado antes de marcharse a Honduras.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En ese vídeo también cuenta que está muy ilusionado con su participación en este reality porque considera que es "una oportunidad única que se vive una vez en la vida" y su objetivo es "aprovecharla al máximo" para poder convertirse en el ganador. "¡Vamos a demostrarle a España lo que es un tío de campo y del terreno!", termina diciendo el amigo de Juanpi Vega en su vídeo.