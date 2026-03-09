El vídeo que Darío Linero dejó grabado para su familia y amigos antes de 'Supervivientes 2026': "Lo siento mucho por..."
El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha disculpado con su entorno en su vídeo de despedida
El tenso reencuentro de Almudena Porras con Darío y Borja en 'Supervivientes' y una decisión "vital" que marcará su futuro: "Si llego a saber que vienes, ni vengo"
Darío Linero, Borja Silva y Almudena Porras ya han saltado al helicóptero y se han sumado a la aventura en 'Supervivientes 2026'. Los espectadores ya sabían que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9' se iba a convertir en concursante oficial el domingo en 'Conexión Honduras', pero no conocían el nombre de los otros valientes que iban a llegar a los Cayos Cochinos, como tampoco lo sabía la propia Almudena, que se llevó una grata sorpresa al ver a su novio y un gran cabreo al ver a su ex.
En las redes sociales, ninguno de los dos había podido contarle nada a sus seguidores y tampoco a su entorno, porque tenían que guardar el secreto para que fuera una sorpresa su reencuentro en los Cayos Cochinos. Es por eso que, igual que Almudena pidió disculpas a sus fans por no haberles contado que iba a ser concursante de 'Supervivientes 2026', Darío ha hecho lo mismo ahora con un vídeo en el que también se dirige a sus familiares y amigos.
"A mi gente: quiero deciros que lo siento mucho porque es algo confidencial, no he podido contároslo, pero sé que, aún así, me vais a brindar vuestro apoyo y me voy a acordar de vosotros lo más grande. Mi familia mis amigos, mis tíos, mis primos, mi gente, mis seguidores, a todo el mundo, os quiero muchísimo", comenta el andaluz en el vídeo que dejó grabado antes de marcharse a Honduras.
En ese vídeo también cuenta que está muy ilusionado con su participación en este reality porque considera que es "una oportunidad única que se vive una vez en la vida" y su objetivo es "aprovecharla al máximo" para poder convertirse en el ganador. "¡Vamos a demostrarle a España lo que es un tío de campo y del terreno!", termina diciendo el amigo de Juanpi Vega en su vídeo.