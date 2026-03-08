Patricia Fernández 08 MAR 2026 - 23:48h.

Borja Silva y Darío Linero todavía no son concursantes de 'Supervivientes 2026': la decisión la tiene Almudena

Así fueron los saltos del helicóptero de 'Supervivientes 2026' en el estreno

Compartir







En Honduras todavía no estaban todos, una de las que faltaban por llegar era Almudena Porras, ya confirmada como concursante oficial de 'Supervivientes 2026', lo que no sabía ella es que no era la única que iba a saltar del helicóptero y que eran Darío Linero, su exnovio con la que se terminaron 11 años de relación en 'La isla de las tentaciones 9' y Borja Silva, el tentador con el que conectó en República Dominicana desde el principio y que ahora es su pareja.

Emoción en estado puro de Almudena en su salto del helicóptero

Almudena, que pensaba que afrontaba esta experiencia completamente sola, se sinceraba con Sandra Barneda desde el helicóptero: “Estoy muy nerviosa, no sé quién me mandó a mí meterme aquí”. La que confesaba que les dijo a sus padres que iba a pedir el helicóptero lo más alto posible, pero había cambiado de opinión: “Me estoy cagand*, va a ser que no. Con tirarme de aquí ya he ganado porque le tengo fobia al agua”.

La que en 'La isla de las tentaciones 9' se preguntase si España volvería a creer en el amor después de ver lo que estaba sucediendo con su relación con Darío, respondía a Sandra Barneda sobre si sigue pensando lo mismo: “¿Crees en el amor?”. Y hacía una especial dedicatoria desde el helicóptero: “Le dedico mi salto a mi familia, a mi perra que la voy a echar mucho de menos y como es 8M a todas las mujeres del mundo, en especial a la madre que me parió”. Momento en el que la presentadora también hacía una especial mención a su madre.

Tras estas emotivas palabras, Almudena se ponía de pie con visible miedo mientras Sandra Barneda reaccionaba: “Está muy alto”. Las dudas se apoderaban de ella, que entonaba en varias ocasiones un "no puedo", pero terminaba venciendo a todo lo que se pasaba por su cabeza y se lanzaba al agua para dar comienzo a esta experiencia extrema en Honduras.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Darío salta con muchas ganas del helicóptero

Después del salto de Almudena, se descubría que Darío Linero estaba en Honduras y que iba también iba a pasar por este momento icónico de 'Supervivientes'. Pero antes hablaba de cómo está su relación con su expareja en este momento: "Las veces que la he visto ha sido cuando hemos grabado algún programa y no he hablado nada con ella fuera de cámaras, ya está".

"Soy una superviviente desde que nací, voy a darlo todo y a ser la mejor versión de mí", dejaba claro él que tenía una conversación con Sandra Barneda desde el helicóptero: "¿Quién nos iba a decir a ti y a mí que nos veríamos las caras otra vez y en 'Supervivientes?".

Darío veía "lo alto" que estaba el helicóptero, pero se veía capaz de todo: "Da un poco de impresión, pero pensaba que me iba a dar más miedo". El que confesaba lo que pasaba por su cabeza: "Me estoy acordando de mi familia y mis seres queridos. Y también de que me voy a encontrar con Almudena". El que dedicaba su salto. Y no se pensaba saltar al agua: "Voy a ello".

Le emoción de Borja desde el helicóptero

Borja Silva era la tercera sorpresa de la noche, el que aseguraba que Almudena no tenía ni idea de que iba a Honduras: “Va a ser sorpresa, creo que se va a quedar en ‘shock’, estoy muy nervioso”. El que aseguraba tener muchas ganas de vivir todo lo que le estaba en Honduras y lo que significaba para él: "Esto no es mi sueño, es el de mi abuelita, hay mucha gente allí que saben lo importante que es para mí por esto".

El que no podía esconder la emoción al estar ya en el helicóptero mientras hacía una especial dedicatoria: "No me lo creo". El que hacía una especial dedicatoria: "Se lo dedico a mi madre que ha superado un cáncer de mama, a mi tita que también ha superado un cáncer de mama, a todas las mujeres valientes y todas las madres del mundo. A mis amigos, familia, les llevo conmigo en esta aventura. Y a mi abuelita, que está en el cielo, va por ella también".

Ion Aramendi revela la decisión que tendrá que tomar Almudena respecto a Borja y Darío

Pese a que los tres saltaban del helicóptero, la única que es concursante oficial de 'Supervivientes 2026' es Almudena, lo que Ion Aramendi explicaba desde el plató: "El martes en 'Tierra de Nadie' Almudena va a tener que tomar una decisión fundamental, el destino de Borja y Darío depende exclusivamente de ella, va a decidir si quiere convivir con ellos o si quiere reunirse con el resto de supervivientes, en 48 horas de convivencia va a tener que tomar esa decisión".