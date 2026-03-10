La periodista nos contó en exclusiva cómo gestiona la exposición mediática tras su fichaje y cómo afronta la presión mediática tras debutar como presentadora de ‘Supervivientes’

María Lamela desvela su prueba extrema favorita de ‘Supervivientes’: “Me hace mucha gracia”

El estreno de 'Supervivientes 2026' ya ha dejado uno de los momentos más simbólicos de la temporada: el debut de María Lamela al frente del reality desde Honduras. La periodista gallega tomó el relevo de Laura Madrueño en los Cayos Cochinos y vivió su primera gran noche en el formato con el encendido de la Palapa y el salto desde el helicóptero que marca el inicio de la aventura.

Desde el plató, Jorge Javier Vázquez no dudó en felicitarla públicamente tras su estreno: “Estás brillante. Ya formas parte de la historia de ‘Supervivientes’”, le dijo ante millones de espectadores. Un reconocimiento que emocionó a la presentadora en pleno directo y que confirma la buena acogida de su llegada.

Pero antes de aterrizar en Honduras y enfrentarse a la presión del prime time, María ya era consciente de que su fichaje iba a multiplicar la atención mediática sobre su figura. Su nombre empezó a circular en titulares, búsquedas y comentarios en redes sociales, algo a lo que no estaba acostumbrada pese a su larga trayectoria en televisión.

En una conversación exclusiva con la web de Telecinco, la periodista nos contó cuál ha sido su estrategia para protegerse de ese ruido exterior: “Leyendo lo menos posible”, explicó. “Intento mantener una distancia, mantenerme un poco al margen”. La presentadora reveló que uno de los mejores consejos llegó precisamente de casa. “Lo primero que me dijo mi madre cuando vio toda la vorágine de publicaciones de las primeras horas fue: ‘no leas los comentarios’”, recordó.

Para la presentadora, mantener esa distancia es clave para conservar la serenidad en un momento profesional tan intenso. “Intentar mantenerse al margen también te conserva mucho esa racionalidad que se requiere”, señala. Su salto al universo del entretenimiento llega después de años dedicada a cubrir actualidad política y económica. Un cambio de registro importante, pero que la periodista vive como una evolución natural de su trayectoria.

“Prácticamente toda mi carrera profesional la he dedicado a la actualidad. Soy fan absoluta del periodismo, de la política, de la economía… lo he vivido durante mucho tiempo en mi vida”, explica. Sin embargo, la oportunidad de presentar el reality más extremo de la televisión ha supuesto para ella un giro tan inesperado como ilusionante.

“De repente se me abre esta oportunidad tan maravillosa y pienso que todo lo que he hecho en el camino de la actualidad también me ha llevado hasta aquí”, reflexionó. Por eso, aseguró que no cambiaría nada de su recorrido profesional: “Todo ha tenido sentido”. Y después de su estreno en 'Supervivientes', queda claro que la aventura acaba de empezar. Porque si algo ha demostrado María Lamela es que, ante el ruido mediático, su fórmula es sencilla: distancia, cabeza fría… y espíritu de superviviente.

