Supervivientes 09 MAR 2026 - 17:35h.

En la primera gala que conducirán este martes Ion Aramendi y María Lamela en Telecinco, tendrán lugar dos juegos de recompensa y la primera ceremonia de salvación

Álex Ghita roba una lata de comida a su equipo ¡y las dos playas estallan como nunca contra él!: "Eres el peor superviviente"

Álex Ghita, José Manuel Soto, Marisa Jara o Toni Elías: uno de los cuatro primeros nominados de 'Supervivientes 2026' quedará fuera del proceso de expulsión en la primera ceremonia de salvación, que tendrá lugar en el estreno de 'Supervivientes. Tierra de Nadie' que Ion Aramendi y María Lamela conducirán este martes 10 de marzo (23:00h) en Telecinco.

Además, se inaugurará ‘La Zona Roja’, un misterioso lugar de encuentro en el que los supervivientes juzgarán las actitudes y comportamientos de sus compañeros con la posibilidad de imponer castigos o conceder premios. En esta primera reunión, podrán ver cómo se produjo el robo de comida confesado anoche por Álex Ghita.

La gala, que ofrecerá la última hora de la supervivencia de los dos grupos y de la convivencia de Almudena, Borja y Darío en Playa Destino, acogerá también la decisión crucial de Almudena Porras en ‘El Atril en Llamas’: en él, la concursante tendrá que elegir si continúa viviendo junto a sus dos compañeros o se incorpora a una de las dos playas principales, Victoria o Derrota.

Doble juego de recompensa

A lo largo de la noche, los supervivientes disputarán dos juegos de recompensa. En el primero, titulado ‘El Arco de Atenea’ y que será afrontado por los equipos de Playa Victoria y Playa Derrota, los integrantes de cada grupo deberán, en una primera fase, conseguir bloques para formar un arco y rescatar una bandera y, en una segunda, montar otra estructura y clavar dicha bandera en lo alto. El equipo que antes consiga izar la bandera se alzará con la recompensa.

Por su parte, los tres habitantes de Playa Destino disputarán ‘El Rescate de Afrodita’, en el que tendrán que trabajar en equipo y demostrar que son capaces de ayudarse entre sí. La habilidad y la velocidad serán esenciales en este juego, en el que dos de ellos tendrán que liberarse de la ‘celda’ que los recluye y rescatar a un tercero dentro de un tiempo determinado por Poseidón