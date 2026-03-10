Supervivientes 10 MAR 2026 - 11:14h.

¡Dale al play y descubre lo que lleva Borja en su saco y el objeto personal que ha elegido!

El tenso reencuentro de Almudena Porras con Darío y Borja en 'Supervivientes' y una decisión "vital" que marcará su futuro: "Si llego a saber que vienes, ni vengo"

Borja Silva sorprendía durante la gala del pasado domingo al convertirse en el último concursante confirmado de 'Supervivientes 2026'. El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' afrontaba el nuevo reto con muchísimas ganas e ilusión, pero antes de lanzarse desde el helicóptero para comenzar su aventura, el concursante grabó unos vídeos inéditos en los que mostraba su objeto personal elegido y lo que había en el interior de su saco.

¿Qué lleva Borja en su saco de 'Supervivientes 2026'?

Borja enseña en este vídeo inédito lo que lleva dentro de su saco de 'Supervivientes 2026': ''Espero llegar a la final buenamente. Aquí hace mucho calor, pero por las noches refresca, así que un polar...'', y hace una pausa buscando algo muy importante para él, aunque tiene dificultades para encontrarlo.

El concursante sorprende al revelar que la prenda que busca se la regaló su suegra, la madre de Almudena: ''Es un regalito de la suegra, voy a encontrarlo para enseñarlo bien porque después del detallazo que ha tenido'', y enseña un pantalón y dos chaquetas impermeables: ''Me voy a acordar mucho de ella estos tres meses''.

Además, Borja no se ha olvidado de los bañadores: ''Me he traído cinco, seis o siete para no aburrir al espectador porque os tengo que tener entretenidos con la vista o diciendo tonterías. Calcetines, regalo de mi Montse, esta mujer se ha preocupado de que no pasemos frío. Hambre voy a pasar, pero frío no''.

El emotivo objeto personal que Borja ha elegido para que le acompañe en la aventura

Antes de saltar del helicóptero, Borja explicó que el motivo de su participación en 'Supervivientes 2026' era que se trataba del sueño de su abuela fallecida, que era una gran fan del reality. Con todo esto, el concursante ha elegido un objeto personal muy emotivo que le acompañará durante la gran aventura.

Borja enseña en el vídeo inédito un cojín con una foto de su abuela y se pronuncia, emocionado: ''Esto no es un sueño mío, es un sueño de esta que estáis viendo aquí, es mi abuelita, no está con nosotros, está ahí arriba. Espero que se sienta muy orgullosa de su nieto. Esto va por ti abuelita, te llevo en el corazón y aquí conmigo. Estos tres meses vas a estar conmigo, aquí a mi lado''.