Lara Guerra 10 MAR 2026 - 23:46h.

Los supervivientes comienzan a sentirse perjudicados por mosquitos, calor intenso, cansancio y hambre

Marisa Jara, evacuada de la playa en 'Supervivientes 2026': "Me duele mucho, es como una maldición"

El reality ‘Supervivientes’ arrancó con todos sus concursantes llenos de ilusión y ganas de vivir la aventura. Sin embargo, en la nueva gala de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’, esa emoción inicial ya se ha visto alterada por los primeros estragos de la supervivencia, que poco a poco empiezan a pasar factura y a dificultar esta experiencia tan esperada para los participantes.

Un buen superviviente no es solo aquel que se enfrenta a las pruebas correctamente para conseguir las recompensas, el lugar en el que habitan tiene grandes desafíos; quemaduras, insolaciones y picaduras de mosquitos.

María Lamela iniciaba la gala con todos los concursantes a su lado derecho e izquierdo; sin embargo, muchos de ellos ya no presentan las mismas expresiones de ilusión que en la primera. En el caso de Alba Paul, se siente completamente afectada por las picaduras de mosquito: "Estoy regular, la verdad. Podría llevar bien el hambre, el calor y las circunstancias, pero las picaduras...".

En este momento, la propia presentadora destaca las picaduras que tiene completamente por todo el cuerpo: "Te estoy viendo el cuerpo lleno, tiene que ser terrible", a lo que ella le asegura que le imposibilita la experiencia: "Les ha dado conmigo, no paran. No descanso bien, el picor me supera y es que el aspecto que tienen es desagradable. Me estoy preocupando. Hay cosas que aguanto pero creo que esto va a perjudicar mi experiencia".

Alberto Ávila también es uno de los grandes afectados por estas terribles consecuencias de la isla de Honduras: "Tengo un bajón grande. Me he levantado como de costumbre, con las picaduras, que las tengo más o menos tapadas...pero esta mañana me he ido a pescar con mis compañeros y he sufrido un mareo que no se me va. Esto es muy duro, la verdad"