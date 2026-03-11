Ana Carrillo 11 MAR 2026 - 16:59h.

Marta Peñate, Naomi Asensi y Laura Cuevas no han entendido la decisión de la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'

Almudena, completamente rota, toma una durísima decisión que afecta al futuro de Darío y Borja en 'Supervivientes 2026': “Sé que puedo brillar sola”

Compartir







Almudena Porras se ha tenido que enfrentar a una decisión crucial en 'Supervivientes 2026': Ion Aramendi le ha planteado el dilema de quedarse en Playa Destino con Borja Silva y su exnovio Darío Linero o integrarse con el resto de los compañeros y que su novio y su ex regresen a España. Tras mucho reflexionar y derramar muchas lágrimas, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9' decidió irse con sus compañeros, pero reveló que confiaba en que Borja y Darío no se marcharan a España y que pudieran seguir en Playa Destino.

Su deseo se ha cumplido, aunque Almudena no lo sabe: Borja y Darío no volverán a Málaga, sino que se quedarán en esa playa, a la que irán llegando los concursantes a los que la audiencia expulse. Una noticia que tranquilizó mucho a su ex, que no quería regresar a los dos días de haber iniciado su aventura.

Marta Peñate, Naomi Asensi y Laura Cuevas han criticado la decisión de la amiga de Sandra Barrios. "Funadme, me da igual. El acto de egoísmo que acaba de tener Almudena no lo entiendo. Ha dejado que su novio, el cual le ha apoyado en sus peores momentos, se 'vuelva a España', solo porque ella no quiere ver al ex", ha tuiteado la ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars', que considera que ella estando enamorada nunca actuaría como Almudena: "Yo enamorada, y más a un chico que ha sido mi paño de lágrimas en mis peores momentos, no le haría eso".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Me manda para España mi novia siendo mi sueño estar ahí (y el de mi abuelita) y no me ves el pelo en tu vida", ha tuiteado Naomi, ganadora de 'GH VIP 8', siguiendo la línea de pensamiento de Marta Peñate. Laura Cuevas, por su parte, ha ido un paso más allá y ha manifestado en Instagram que quiere ver fuera del concurso a Almudena por esta decisión: "Ha jugado con el trabajo de dos personas… ¡Almudena a la calle!".