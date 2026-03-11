Patricia Fernández 11 MAR 2026 - 10:21h.

La influencer comparte con sus compañeros anécdotas y detalles de su amistad con Lola Lolita

Teresa Seco ha compartido un bonito momento con Alejandra de la Croix y Alberto Ávila en la playa, donde les ha enseñado su objeto personal y les ha hablado de sus seres queridos, entre ellos su amiga, Lola Lolita, la conocidísima 'influencer'.

Van pasando los días en 'Supervivientes 2026' y ahora ha sido Teresa Seco la que ha recordado a su familia y amigos. En esta conversación con sus compañeros, la 'influencer' les ha contado cómo se inició su relación con Lola Lolita y dónde se conocieron: "Fue hace un par de años y desde entonces muy bien y hasta ahora".

Además, la concursante de 'Supervivientes' les contaba si ella también se lleva bien con Sofía Surferss, también muy conocida en las redes sociales.

Momento en el que Alberto Ávila le confesaba que "le encanta la risa" de Lola Lolita y Teresa no dudaba en decir unas bonitas palabras de su amiga: "Está muy loca, es muy divertida".

"Me encanta que eso sea una cosa descriptiva de alguien, pero de guay", apuntaba Alejandra de la Croix sobre lo que decía Teresa de Lola Lolita, mientras escuchaba muy atenta la conversación de su compañera.

