Así es el gran salto de Teresa Seco: de las redes sociales a 'Supervivientes'

Inés Gutiérrez 05 MAR 2026 - 20:05h.

Conocida por su amistad con Lola Lolita, Teresa Seco, concursante de 'Supervivientes', también puede presumir de tener una exitosa carrera como influencer

Triunfar en redes sociales es algo con lo que muchos influencers sueñan, pero no es algo que consiga todo el mundo. Es necesario tener un poco de suerte para conseguirlo, pero también hay mucho trabajo y esfuerzo detrás, constancia y dedicación, ideas que funcionan y otras que no tanto. Teresa Seco puede presumir de haber creado su propia comunidad de fieles seguidores, lo que no quiere decir que no tenga otras muchas metas que alcanzar y sueños por cumplir, como por ejemplo ganar esta edición de 'Supervientes' en la que participa.

Tanto ella como el resto de sus compañeros, tendrán que demostrar que son capaces de vivir con lo mínimo y en unas condiciones nada favorables en el reality más extremo de la televisión. Además, tendrán que enfrentarse a duras pruebas físicas y también a los retos de convivencia que surjan durante el tiempo que pasen con sus compañeros.

'Supervivientes' está considerado un concurso muy exigente y lo es en todos los aspectos, física y mentalmente. No todo el mundo es capaz de pasar de vivir con todas las comodidades posibles a dormir en el suelo y tener que pescar tu propia comida, pero parece que Teresa está más que dispuesta a mostrar que es mucho más que una joven que ha encontrado el éxito gracias a su contenido en moda, belleza y lifestyle.

Valenciana de nacimiento y con casi 400.000 seguidores en su cuenta de Instagram, esta es su primera experiencia en un reality de televisión, por lo que no todo el mundo tiene claro quién es esta joven, que puede presumir de ser una de las mejores amigas de Lola Lolita.

Influencer y amiga de Lola Lolita, ¿quién es Teresa Seco?

Lola Lolita es una de las influencers más conocidas del momento, su fama creció como la espuma gracias a sus vídeos de TikTok y ella supo aprovecharlo para seguir creciendo y cumpliendo metas. Así las cosas, no es raro que el hecho de ser su amiga sea lo primero que se destaca de Teresa Seco, pero conviene señalar que esto es solo un detalle más de la vida de esta joven influencer valenciana.

Es probable que su paso por 'Supervivientes' no solo le ayude a darse a conocer a un público nuevo, uno que todavía no sabe que sus redes sociales son una gran manera de mantenerse al día en tendencias de moda o de aprender nuevos trucos de belleza. Teresa ha colaborado con importantes firmas, proyectos que tendrá que dejar apartados durante el tiempo que esté en la isla, que promete ser de lo más interesante, porque ella misma se define como "competitiva", "perseverante" y "con mucho carácter", algo que puede crearle conflictos en Honduras. Una descripción que encaja a la perfección con lo que se esperaría de una Leo como ella, que nació el 28 de julio de 1997.

El programa se enorgullece de poner a sus concursantes en situaciones complicadas y no solo en el plano físico, por ejemplo, en alguna ocasión se ha ofrecido a las concursantes cortarse la melena a cambio de algún beneficio, algo que es una decisión complicada para quien vive de su imagen. Sin embargo, aunque a Teresa le gusta el pelo largo, también ha revelado que no le importaría llevar un bob cortito, ¿será esta su oportunidad?

A través de sus redes sociales podemos conocer un poco más sobre ella, sobre cómo se prepara para salir, la manera en la que se maquilla, los productos que más le gustan o la importancia que le da a sus rituales de belleza, porque cuidar su piel antes y después del maquillaje es esencial, sobre todo porque con veinte años reconoció tener una piel sensible que necesita cuidados y con muchas alergias.

A pesar de los inconvenientes que pueda encontrar en este reality, para ella es toda una aventura que afronta con muchas ganas y también con muchos miedos. A través de sus redes sociales reconocía estar "cagada" y señalaba que quería hacerlo lo mejor posible para que sus seres queridos se sintieran "orgullosos" de su paso por el concurso.

Esta puede ser una forma de que todo el mundo pueda conocer un poco más a Teresa, pero también de que quienes ya la conocen, por lo menos a través de las redes, lo hagan un poco mejor, porque promete mostrar una cara que pocas personas han visto, alejada del cuidado que pone en todas sus publicaciones para que todo luzca perfecto y mostrándose también en sus momentos de debilidad.

Ella cuida mucho los detalles de lo que publica, intentando que su vida personal sea secundaria y sea su faceta profesional la que resulte más atractiva a su público, pero tampoco pretende esconderse y por eso no faltan vídeos en los que sale en compañía de amigas, como Lola, de su perrito Blue o de su pareja, con quien parece vivir una eterna luna de miel y que se ha convertido en un estupendo compañero de viajes.