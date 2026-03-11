Logo de telecincotelecinco
Mara revela en 'Tentaciones Privé' si realmente ha tenido algo con Gerard Arias: "Cenamos juntos"

Mara se ha sentado en el plató de 'Tentaciones Privé' para hablar de todo lo que tiene que ver con su relación con Juanpi, en qué momento se encuentran, pero también para aclarar si es verdad o no que haya estado con algunos chicos que se le ha relacionado, entre ellos Gerard Arias.

Juanpi, en el programa anterior de 'Tentaciones Privé' contaba que le había llegado la información de que habían visto a Mara con Gerard, algo que la extentadora de 'La isla de las tentaciones 9' explicaba en el plató cuando Marta Peñate le preguntaba por esto.

"Teníamos un bolo, yo lo tenía con Rodri y él también Gerard lo tenía cerca. Cenamos juntos, nos llevamos muy bien y yo estaba en la misma urbanización que él y bajamos un día al gimnasio", explicaba Mara, que no dudaba en responder si pasó algo o no entre ellos: ¡descúbrelo dándole al 'play' al vídeo!

