El arranque de la nueva edición de ‘Supervivientes2026’ ya ha dejado sus primeros momentos intensos en Honduras. El reality más extremo regresó a Telecinco el pasado 5 de marzo con el tradicional salto desde el helicóptero, las primeras pruebas y las nominaciones iniciales, que marcaron el comienzo de la convivencia entre los concursantes en los Cayos Cochinos.

Una vez en la isla, la aventura arrancó con fuerza. Los concursantes quedaron divididos en dos grupos que conviven en condiciones muy distintas: Playa Victoria, con más recursos, y Playa Derrota, donde la supervivencia es mucho más dura. Además, la primera gran prueba determinó a los líderes de la semana, entre ellos el modelo y exfutbolista Jaime Astrain, que logró imponerse y conseguir el collar de líder.

La convivencia tampoco ha tardado en generar titulares. En los primeros días ya han surgido tensiones entre algunos concursantes, mientras que las nominaciones han puesto en la cuerda floja a varios de ellos. Paralelamente, el programa ha vivido uno de sus momentos más preocupantes con la evacuación médica de Marisa Jara tras sufrir un fuerte dolor en la playa, lo que obligó al equipo médico a trasladarla a una clínica para evaluar su estado.

Mientras tanto, en el plató del reality también se vive la aventura con intensidad. Los defensores de los concursantes - como puedes ver en el vídeo que encabeza la noticia - han querido enviar mensajes de apoyo a sus familiares y amigos desde España. David, defensor de Ivonne Reyes, le ha dedicado unas palabras cargadas de ánimo y confianza en su recorrido en el concurso.

También Raquel Arias, defensora de Gabriela Guillén, ha querido mandarle un mensaje muy especial recordándole quién es su mayor apoyo fuera de la isla. Por su parte, Miguel, marido de Marisa Jara, ha compartido un mensaje lleno de cariño y orgullo hacia la concursante.

Antonio, hermano de Maica Benedicto, le ha transmitido fuerza para afrontar sus miedos en esta aventura extrema, mientras que la presentadora Elsa Anka, defensora de Jaime Astrain, también ha querido sumarse a los ánimos para el concursante.

El entrenador personal se encontró una preciada lata de comida en la arena y, en lugar de compartirla con su grupo, decidió esconderla y comérsela en solitario. Y esta acción no solo ha generado el enfado entre sus compañeros, sino que también ha sido debatida en los platós por los colaboradores de 'Vamos a ver'. Por ejemplo, para Alejandra Rubio, la excusa de la ansiedad alimenticia no se sostiene y le recuerda al concursante que "llevas ahí medio día, señor", considerando "prontísimo" recurrir a este robo tan rápido. ¡Dale al play para conocer todas las opiniones de los tertulianos!