Telecinco.es 12 MAR 2026 - 20:00h.

Robar comida a las pocas horas de pisar Honduras ya fue un escándalo, pero su actitud tras ser descubierto ha terminado de incendiar la playa; nuestros expertos analizan la falta de empatía del concursante en este vídeo

Tras la huella televisiva de Álex Ghita y sus compañeros: qué hicieron antes de la aventura más extrema

Si el histórico robo de la lata de comida ya dinamitó la convivencia en los Cayos cochinos, las consecuencias de la pillada han terminado de arrasar con la poca paz que quedaba en la playa. La organización decidió romper su propio aislamiento para destapar la mentira de Álex Ghita frente a todos sus compañeros en 'Supervivientes'.

Lo que nadie esperaba era su reacción tras la emisión de esas imágenes, ya que lejos de agachar la cabeza o pedir disculpas sinceras, el entrenador personal sacó a relucir una actitud arrogante, se comió su lata sin mostrar nada de arrepentimiento y se enfrentó a los reproches de una playa entera que no daba crédito. Este comportamiento de superioridad ha provocado una oleada de indignación en nuestro plató, donde los colaboradores han opinado sobre la verdadera cara del superviviente.

Cero gracia y una falta de respeto al hambre del grupo

Para Adriana Dorronsoro, el límite de la tolerancia ya se ha sobrepasado con creces. La colaborador no se muerde la lengua al calificar esta reacción, afirmando sin miramientos que "directamente creo que Álex es un sinvergüenza".

Adriana no tolera que el concursante haya tenido el enorme descaro de robar "vacilando a sus compañeros" y que, para colmo, cuando le pillan decida hacerse "el chulito" riéndose de la situación. La periodista recuerda que allí no hay ningún privilegio: "Todos están pasando la misma hambre", por lo que no le ve ninguna gracia a reírse del sufrimiento ajeno y considera su actitud una enorme falta de respeto al resto del grupo.

El villano perfecto: menos supervivencia y más espectáculo

Por su parte, Omar Suárez tiene clarísimo que la audiencia jamás verá al entrenador agachar la cabeza en Honduras. El colaborador asegura que "Álex no se va a disculpar jamás" porque ha aterrizado en el reality con una hoja de ruta muy marcada y con "ganas de matar y comérselo a todos si hace falta".

Para Omar, esta soberbia no es un mecanismo de defensa frente a la pillada, sino una táctica premeditada desde España. El periodista está convencido de que su nulo arrepentimiento y su rol de antagonista responden a una clara "estrategia para dar show y espectáculo", dejando en un segundo plano lo que verdaderamente importa: sobrevivir en una isla aislada.

El público tendrá la última palabra para decidir si castiga esta situación o si acaba premiando su polémico espectáculo. Dale play para ver las primeras impresiones del polémico robo y escuchar el contundente análisis de nuestros colaboradores.