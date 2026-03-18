El exconcursante y ganador de 'Supervivientes' se ha posicionado a favor del conflicto en Honduras y ha reflexionado sobre lo que es más duro de llevar en la isla

Los exsupervivientes y colaboradores advierten del mayor detonante de conflicto en Honduras: "Un castigo y todo estalla"

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El paso de Abraham García por ‘Supervivientes’ se ha convertido en uno de los recorridos más representativos del formato en España. Ganador en 2014 tras más de 70 días de supervivencia en Honduras, el madrileño regresó una década después para medirse de nuevo en la edición ‘All Stars’, confirmando su vínculo con uno de los realities más duros de la televisión.

En su primera participación, el exconcursante destacó por su fortaleza física y carácter competitivo, lo que le llevó a imponerse en una final muy ajustada. Años después, su vuelta no solo respondió a la nostalgia, sino también a la oportunidad de reinterpretar la experiencia desde una perspectiva más madura. Sin embargo, su discurso actual deja claro que su visión del concurso ha evolucionado.

El consejo de Abraham García para los nuevos concursantes

En una exclusiva entrevista para esta web, el exconcursante reconoce sin rodeos que el conflicto es parte esencial del formato: “me gusta que genere conflicto”, afirmó, dejando entrever que la tensión forma parte del juego. De hecho, se posiciona claramente: prefiere castigar antes que ser castigado, evidenciando su mentalidad competitiva.

Más reveladora aún ha sido su reflexión sobre la estrategia. Para Abraham, intentar trazar un plan en el reality es un error: considera que “la estrategia falla siempre” y que el hambre, aunque es duro, es más psicológico que determinante. En cambio, sitúa la convivencia como el verdadero desgaste: la define como “terrorífica” y el principal factor que afecta a los concursantes día a día.

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Sobre su propia experiencia, el balance es tan contundente como contradictorio: la califica como “la más dura y más bonita” de su vida. Ese contraste resume bien lo que supone ‘Supervivientes’: un entorno extremo donde el sufrimiento convive con el crecimiento personal. No es casual que, pese a todo, el colaborador admita que volvería, atraído por esa sensación única de “reencontrarse consigo mismo”.

Además, como experto en este reality y tras sus dos experiencias, Abraham ha lanzado un consejo a los nuevos concursantes sobre cómo cuidarse y evitar el “efecto rebote” tras volver a la vida normal, ¡dale al play!

¿Cuántos amigos conserváis aún del reality?

Durante el programa del pasado 17 de marzo, Abraham Mateo y Miri Pérez-Cabrero, exconcursantes de 'Supervivientes All Stars' reflexionaron por su paso por el reality recordando el hambre, las disputas y las duras pruebas en Cayos Cochinos, pero también respondieron a una incómoda pregunta: ¿conservan alguna amistad de su concurso? Y lo cierto es que ambos han coincidido en es que los amigos que mantienen son pocos.

En el caso de Abraham se ha mostrado muy crítico señalando que "amigos, pocos conocidos, muchos". Y el principal motivo para él es que Miri también ha coincidido en que las amistades que conserva son "escasas" y que incluso las puede contar "con los dedos de una mano".

Dale al play para ver sus declaraciones al completo.