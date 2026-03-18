Patricia Fernández 18 MAR 2026 - 02:08h.

Poseidón da la oportunidad a los dos concursantes para coger solo un objeto de 'Playa Victoria'

Lágrimas tras la salvación en una vibrante ceremonia que deja la expulsión entre tres concursantes: "No me han dado la enhorabuena"

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Borja y Darío han tenido una oportunidad durante el 'Supervivientes: Tierra de nadie': robar en 'Playa Victoria' y era Ion Aramendi el que les daba las instrucciones:

"Desde que saltasteis del helicóptero casi no habéis comido y ahora 'Poseidón' os da una oportunidad de oro, vais a poder robar. Podéis robar algo de la dotación de la playa, pero solo puede ser una única cosa y prohibido objetos personales. Algo que sea muy valioso para vosotros, que sea fundamental y que os ayude en vuestra supervivencia".

En un minuto y medio podían buscar por la playa para llegar a un acuerdo de qué era lo que se llevaban. Ambos hablaban mientras miraban en las cosas de sus compañeros y, al final, se decidían por un objeto y explicaban el motivo: "Muy a pesar vamos a coger esto, pero estamos desnutridos".

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