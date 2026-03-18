Lara Guerra 18 MAR 2026 - 01:45h.

Alba Paul explota tras hacerse cargo del fuego durante 11 días: "Es una niña chillona y le dije que seguramente no le iba aguantar por gritar"

Lágrimas tras la salvación en una vibrante ceremonia que deja la expulsión entre tres concursantes: "No me han dado la enhorabuena"

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Llega una nueva entrega de 'Supervivientes. Tierra de Nadie' donde hemos podido descubrir todo lo que ha pasado durante los últimos días en la isla más salvaje de Honduras. En Playa Derrota la perdurabilidad del fuego ha causado alguna que otra discusión en la que las grandes protagonistas han sido Alba Paul y Claudia Chacón.

Después de que Claudia se levantara en tres ocasiones para mantener el fuego, en la siguiente oportunidad para hacerlo, ella pedía que lo hiciese otra persona porque hacía muy poco tiempo que lo había hecho ella. Sin embargo, esto no se lo tomaba muy bien Alba, lo que derivaba instantes después en una gran bronca donde los gritos de Claudia vuelven a irrumpir en la isla.

Al amanecer, ella entre ironía le contaba a sus compañeros lo ocurrido e Ingrid Betancor salía en defensa de Alba asegurando que ella junto a Soto "son las que más se levantan con diferencia". Claudia explica a Alba que lo que le ha molestado son sus formas de hablar, y que nunca le ha dicho a la cara ella lo que le molesta; asimismo le suelta un "entonces eres un poco falsa". Un comentario con el que ha estallado la concursante: "Yo te hablo mal porque ya llega un punto en el que no entiendo cómo te puedes quejar todo el rato. Yo no soy falsa. Siempre te digo que no paras de chillar; yo seré de todo menos falsa".

Alba Paul a Claudia: "Deberías cambiar porque estás llorando todo el día por tu actitud"

"A partir de ahora contigo no voy a tener el mismo trato. Eres una niñata", asegura; a lo que Claudia le replica: "Genial, me sacas 20 años. Cuando tenga tu edad con suerte tendré las cosas más ordenadas". Sin embargo, Alba le comenta: "Ojalá con suerte, pero a este ritmo no lo creo. Amuéblate un poco guapa. Por ti deberías cambiar porque estás llorando todo el día por tu actitud. Por un día que puedo dormir y que no me tengo que encargar del fuego, y vas tú y te me pones a un metro a hablar de mí...no sé qué pretendes".

Yo palabras malas de ti no he dicho, en cambio tú sí; a lo que Paul le aclara que "no son cosas malas, son cosas que haces. Te guste o no las haces". En este momento, la concursante se pone a bailar y a decir "Im so sorry, estoy muy preocupada". Una actitud que de nuevo pone nerviosa a la superviviente: "Ves...esa actitud tía. Qué infantil eres, yo paso completamente. Me importa una mi****".

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Tras la emisión de las imágenes, Ion Aramendi pregunta a Alba qué es exactamente lo que le molesta de Claudia, a lo que ella confiesa que "no me parece mala niña. Es una niña chillona y le dije que seguramente no le iba aguantar por gritar. Chillas, yo no te digo que nos despiertes todas las mañanas, pero chillas. Yo no paro de darte consejos, no nos llevaremos bien. No voy a perder el tiempo. Yo tengo a mis amigas y desde luego no se parecen a ti. Es perder mi tiempo".

La secuencia completa de la discusión entre Alba Paul y Claudia Chacón: "¿Cuántas veces me he levantado?"

Llega la noche en Honduras y es importantísimo para cada playa conseguir mantener el fuego para poder paliar el frio, sin embargo, no todo es tan calmado como parece. Claudia comenzaba la mañana quejándose de las veces por las que se había levantado a colocarlo y reclamarle a Alba que le había hablado mal por pedir que otra persona se levantara.

Alba le explicaba enfadada los motivos por los que había saltado: "Llevo durante once días para atender tu fueguito y tú por un día que te levantas parece que te pese el culo ¡Que llevas 11 días sin despertarte!" Al escuchar esto, Claudia incapaz de aguantar sus gritos suelta: ¡Maica! ¿Cuántas veces me he levantado? Me estás diciendo a mi que no me he levantado y llevo toda la noche despierta".

Paul tras escuchar las voces comenta: "Te pones a chillar aquí para que se despierte todo el mundo. Yo llevo sin dormir muchas noches por le fuego, chicas. Y me toca el c**** que encima tenga que estar diciéndole a alguien 'el fuego, el fuego' y que tu respuesta sea 'yo ya me he despertado dos veces". Por último, Claudia le pedía que "si tienes tanto que decir lo sacas de normal, no cuando te cabreas. Y no digas que yo siempre estoy así porque eso no es verdad".