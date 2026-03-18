Tentaciones Privé 18 MAR 2026 - 20:03h.

Todos los detalles del encuentro entre Mara y Juanpi tras el programa

Juanpi y Mara toman una decisión definitiva sobre su relación en 'Tentaciones Privé' tras un lacrimógeno momento

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Juanpi y Mara protagonizaron un emotivo reencuentro en 'Tentaciones Privé' en el que, tras sincerarse y dejar atrás reproches por las infidelidades de ella, ambos reconocen el daño causado y sus sentimientos. A pesar del arrepentimiento, los dos asumieron que su relación no tenía futuro. Sin embargo, la intensidad del momento dejó entrever que entre ellos aún quedaban emociones sin resolver, algo que no pasó desapercibido ni para los colaboradores ni para la audiencia del programa.

Durante ese esperado cara a cara, tanto el gaditano como la alicantina se mostraron afectados. Las miradas, los silencios y las palabras cargadas de emoción reflejaban que, pese al dolor acumulado, el vínculo entre ambos seguía muy presente. Aun así, optaron por la sinceridad y por cerrar una etapa marcada por la desconfianza, las infidelidades y el desgaste emocional.

¿Una posible reconciliación entre ambos?

Pero la historia no terminó ahí. Tras el programa, Juanpi y Mara protagonizaron un tenso cara a cara que dinamitó la relación entre ambos de manera definitiva. O eso parecía, pues 'Tentaciones Privé' ha contado en exclusiva que esa misma noche ambos protagonizaron un acercamiento en una conocida discoteca. Este giro inesperado ha sembrado dudas sobre si realmente han conseguido pasar página o si todavía existe la posibilidad de una reconciliación.

El colaborador Asier Montaño ha desvelado todos los detalles de esta "reconciliación" entre ambos: "Hablaron en la discoteca, pero no tengo confirmado lo que pasó, si se liaron o no", comenzaba ante las "miradas cómplices" de Gilbert y Helena sobre esta historia. Unas palabras que no han hecho más que alimentar las especulaciones sobre lo que realmente ocurrió esa noche.

Lo que sabe Gilbert de su acercamiento

El de Mallorca también ha contado algunos de los detalles que el tiene: "Han hablado, pero que yo sepa no pasó nada", respondía Gilbert, aunque Marta Peñate le ha dicho que no le cree. El exnovio de Claudia ha confirmado la existencia de un acercamiento entre Juanpi y Mara tras el último programa, aunque ha evitado dar por hecho que haya habido algo más entre ellos.

Por su parte, Lorenzo ha contado que ha hablado con el de Cádiz, pero que no sabe si han tenido un acercamiento o no. La falta de una versión clara por parte de los protagonistas ha generado aún más incertidumbre en torno a su situación actual.

"Sé que los dos están hablando", continuaba Asier. Gilbert ha terminado diciendo que "siempre recomienda a Juanpi otra cosa", porque es un tema muy delicado, pero que "no sabe nada". Mientras tanto, el entorno de ambos sigue pendiente de cada movimiento, dejando en el aire si este inesperado acercamiento será simplemente un episodio puntual o el inicio de un nuevo capítulo en su complicada historia.