Supervivientes 20 MAR 2026 - 14:15h.

Jaime, Alba y José Manuel Soto coinciden a la hora de elegir su persona indispensable

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Tras dos semanas en las playas de 'Supervivientes', los concursantes empiezan a conectar y a formar amistades, aunque no faltan los primeros roces y desacuerdos. En Playa Derrota, los habitantes parecen tener muy claro quién es el concursante indispensable en la playa.

Para tres de los compañeros de la playa, la persona indispensable no es otra que Aratz Lakuntza, elegido por Alba Paul, Jaime Astrain y José Manuel Soto.

Para Alba, Aratz es su principal apoyo: "Cuando estamos mal nos decimos algo positivo o gracioso para quitarle hierro".

Jaime Astrain: "compaginamos a nivel deportista, competidores, y nos sumamos mucho el uno al otro"

José Manuel Soto también destaca la importancia de Aratz: "Es un chico muy joven, muy preparado, que compite muy bien y no se queja de nada, ni se enfada".

Jaime Astrain también lo elige como su principal apoyo: "Es con quien más comparto todo, compaginamos a nivel deportista, competidores, y nos sumamos mucho el uno al otro”. Esta relación es recíproca, ya que Aratz también considera a Jaime indispensable, resaltando su complicidad y el esfuerzo conjunto en las pruebas: "Es un gran apoyo para mí y lo necesito en mi día a día".