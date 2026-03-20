Supervivientes 20 MAR 2026 - 13:50h.

Borja y Darío confiesan quién es su persona indispensable

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Tras las primeras semanas en las playas de 'Supervivientes', los concursantes empiezan a conocerse mejor y a forjar sus primeras amistades, aunque también comienzan a surgir las primeras tensiones. Sin embargo, en Playa Destino la situación es distinta, ya que solo cuenta con dos habitantes: Borja y Darío, quienes pese a la poca compañía que tienen confiesan quien es su persona indispensable en Playa Destino.

Borja reconoce que, aunque le gustaría que no fuera así, Darío es su único compañero en la isla. "Todos sabéis que mi indispensable es mi Almudena, que la echo mucho de menos. Darío me aporta muchas cosas buenas, pero ninguna a la altura de lo que me aporta mi Almudena", explica.

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Añade que la relación con Darío les aporta conversaciones y un poco de ánimo, aunque reconoce que “nos aportamos lo mínimo, porque estamos hartos”. Lo que valora de él es que siempre le anima cuando lo ve cabizbajo, aunque le molesta que le recuerde constantemente a Almudena: "Imagínate, castigo doble".

Darío: "Nos estamos volviendo indispensables el uno para el otro"

Por su parte, Darío también considera a Borja indispensable, casi “a la fuerza”. "Cuando hacemos alguna actividad o cualquier cosa en equipo, nos estamos volviendo indispensables el uno para el otro", comenta.

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Darío destaca que Borja le aporta compañía, algo fundamental en la playa, y que el aburrimiento puede ser difícil de sobrellevar. También valora que, pese a los bajones de Borja por el tema de Almudena, cuando está bien: "Es un chico alegre y bromista, y eso combina muy bien con mi personalidad".