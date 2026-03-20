Almudena Porras sorprende con su confesión sobre Gerard Arias: ''Puede ser hogar para mí''

Supervivientes 20 MAR 2026 - 12:30h.

La concursante responde: ¿Quién es su persona imprescindible en Playa Victoria?

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Los concursantes de 'Supervivientes 2026' comienzan a conocerse más a fondo tras dos semanas en sus respectivas playas. Durante este tiempo han surgido las primeras rencillas, pero también las primeras amistades que marcarán un antes y un después en su concurso.

Pero ¿Con quién tienen más afinidad? Almudena Porras confiesa en este vídeo inédito quién es la persona que considera indispensable en Playa Victoria y sorprende al revelar lo que opina de algunos de sus compañeros.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' afirma que no cree que ninguno de sus compañeros sea ''su persona indispensable'', y tiene muy claro el por qué: ''Llevo dos semanitas y ahora mismo no siento esa persona''.

Aunque sí que cree que en la otra playa, Claudia es la persona indispensable para ella porque es su amiga desde que ambas coincidieron en 'La isla de las tentaciones'.

Tras meditarlo un poco, Almudena sorprende al confesar lo que opina de Gerard, con quien también coincidió en el reality en el que él era tentador: ''Es verdad que en esta playa, la persona que puede ser hogar para mí, es Gerard'', y explica el motivo: ''Es la persona que ya conozco, pero como amiga, es Clau''.