Antía Troncoso 20 MAR 2026 - 02:38h.

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Esta noche, los concursantes se han enfrentado al 'Potro de vértigo', uno de los juegos más emblemáticos de 'Supervivientes'. Una prueba en la que el equilibrio y la constancia han jugado un papel primordial. Los habitantes de ambas playas lo han dado todo de sí mismos para alzarse con la victoria, aunque, finalmente Aratz Lakuntza y Alberto Ávila se han impuesto al resto, convirtiéndose en los líderes de sus respectivas playas.

¡Vuelve uno de los juegos más icónicos de 'Supervivientes'! En la gala de hoy, los concursantes han luchado por el liderazgo en el 'Potro de vértigo'. Un juego en el que los supervivientes debían mantenerse el mayor tiempo posible sobe una plataforma en el mar, colgados de espaldas a ella y sujetándose a una soga para evitar caer al agua. Con el paso del tiempo, las cuerdas se iban soltando hasta que solo quedase uno de ellos, que se convertiría en líder.

La especial dedicatoria de Aratz al ganar el jugo de líder

Los habitantes de Playa Derrota han sido los primeros en subirse a la plataforma del juego. Tras dos minutos y medio aguantando, las cuerdas se han ido soltando cada vez más, obligando a los concursantes a ejercer mucha más fuerza. Alba Paul y Jaime Astrain han caído al agua los primeros, seguidos de Soto, Maica e Ingrid.

Lo que ha dejado el juego en un duelo entre Claudia y Aratz. Justo cuando los concursantes han llegado al minuto cuatro aguantando sobre la plataforma, Claudia ha cedido y ha caído al agua, por lo que Aratz ha mantenido el liderazgo que ganó la semana pasada.

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Una victoria que el concursante ha celebrado, muy emocionado, haciendo una especial dedicatoria a una de las personas más importantes de su vida: "Se lo quiero dedicar a mi padre porque es el día del padre. Que sepa que es la persona que más admiro en este mundo. Se lo dedico a él y a todos los padres de España. Mi padre ha luchado mañana y tarde porque yo esté aquí, se lo debo todo".

Alberto Ávila, muy emocionado, tras convertirse en líder de Playa Victoria

Tras la victoria de Aratz, Playa Victoria se ha enfrentado al juego. En esta ocasión, la prueba ha estado muy reñida y no ha sido hasta los dos minutos y medio cuando se ha caído el primero de ellos, Gerard. La segunda en caerse ha sido Ivonne, perdiendo el liderazgo que ganó la semana pasada.

Pocos instantes después, Teresa, Toni Elías, Almudena, Paola y Alvar se han caído al agua. En la plataforma solo ha quedado Alberto Ávila, quien ha conseguido convertirse en el líder de la semana. Una victoria que ha celebrado con gran entusiasmo. También, el concursante ha decidido dedicárselo a su padre: "Papá, te quiero mucho. Desde aquí desde Honduras, lo estoy pasando muy jodido. Un abrazote".

Las igualadas nominaciones dejan un papel decisivo para los líderes

El increíble esfuerzo bajo la lluvia de Aratz, líder de 'Playa Derrota', y Alberto, líder de 'Playa Victoria', ha sido recompensado no solo con la inmunidad, sino que además los concursantes han ganado el poder de la nominación directa, que ha sido clave en las nominaciones de esta noche. ¡Descubre todo lo que ha pasado!

Así son Jaime Astrain y Toni Elías como padres, según sus familiares

Coincidiendo con el Día del Padre, hemos querido hablar con los familiares de algunos de los protagonistas de 'Supervivientes' para conocer a fondo cómo son cuando desarrollan esta faceta. Desde el entorno de Jaime, su suegra Elsa Anka ha señalado que este es un padre “muy divertido”. Por su parte, Carlos Tatay, amigo de Toni Elías, ha definido al concursante como un padre “excepcional”.