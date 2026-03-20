Antía Troncoso 20 MAR 2026 - 01:32h.

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Las tormentas han llegado hasta Honduras, los concursantes de 'Supervivientes' están completamente al límite y la supervivencia cada vez es más complicada. En la nueva gala del reality, hemos podido visionar un enfrentamiento entre Paola Olmedo y Almudena Porras; un tema que se ha tratado en la palapa y que ha provocado un nuevo y fuerte estallido entre ellas.

Almudena Porras ha manifestado en la gala que se encuentra muy baja de ánimos. Y es que las duras condiciones a las que se han enfrentado en los últimos días los concursantes debido al fuerte temporal, le han pasado factura: "Me encuentro débil, no tengo fuerzas". Sin embargo, Pola Olmedo no dudaba en reprocharle su actitud:

"Entiendo que está mal, todos estamos mal, pero a todo lo que se le pide se queda sentada. Hay veces que hay que reaccionar. Tenemos mucho tiempo para sentarnos, pensar, llorar y todo, pero cuando hay que reaccionar, hay que reaccionar, hay que ayudar", ha declarado Paola Olmedo, que también le lanzaba una petición a Almudena: "Solo le pido que colabore y no se quede sentada".

La reacción de Almudena a la petición de Paola

Ante las palabras de su compañera, Almudena Porras reaccionaba con gran sorpresa: "Me estoy quedando flipada". "Flipada no porque lo vemos todos, lo que pasa es que yo soy la que lo dice. Entiendo que estás mal, yo también estoy mal", respondía Paola. Seguidamente, Almudena Porras, muy indignada, contestaba a la expareja de José María Almoguera:

"Me parece muy feo de tu parte que me digas que me pides algo y yo me quedo parada. Siempre te digo: "voy"". Asimismo, advertía: "Y te voy a decir una cosa. Tú aquí no eres ni mi madre ni eres nadie, ¿vale? Eres la única persona que me dice que tengo que hacer cosas y encima lo hago".

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Álvar daba su punto de vista en la discusión de sus compañeras: "Me parece que Paola está en lo cierto. Almudena está dando de su parte todo lo que puede, pero Pola al final es de las que más se encarga del fuego, la que hace la comida, la que reparte...". Por su parte, Gerard defendía a Almudena: "Ella quiere poner de su parte, no le ha dado tiempo. Cuando aprenda a hacer fuego y pescar va a ser la primera que lo va a hacer. Dadle tiempo".