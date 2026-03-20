Las igualadas nominaciones dejan un papel decisivo para los líderes de cada playa en 'Supervivientes 2026': "No sé que hacer"
Un triple empate dejan a Aratz bajo un papel decisivo en las nominaciones de 'Playa Derrota'
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'Supervivientes 2026' ya está sufriendo sus primeras tormentas, el frio y las lluvias se suman a la lista de problemas derivados de la isla de Honduras. A su vez, esto ha causado también nuevos conflictos entre los concursantes que han salpicado en las nuevas nominaciones de la edición. Momentos previos a conocer a los nuevos nominados de la semana, 'Playa Victoria' y 'Playa Derrota' se han enfrentado al juego de líder: 'Potro del vértigo', donde tras un intenso esfuerzo bajo la lluvia, se proclamaban vencedores, Alberto para 'Playa Victoria' y Aratz para 'Playa Derrota'. Además de su inmunidad, los concursantes ganaban el poder de la nominación directa que ha cobrado un valor muy importante.
Las nominaciones de 'Playa Derrota'
Maica Benedicto: nomino a Jaime
Alba Paul: nomino a Claudia
Claudia Chacón: nomino a Jaime porque si se mete con mis amigas se mete conmigo
Ingrid Betancor: nomino a Gabi porque creo que se le hace cuesta arriba y se quiere marchar
Gabriela: nomino a Ingrid
José Manuel Soto: nomino a Gabi, que es maravillosa pero echa de menos a su hijo, se quiere ir
Jaime Astrain: nomino a Claudia
Después de dar cada uno de ellos y sus motivos, Jorge Javier comunicaba que "hay un triple empate entre Claudia, Gabriela y Jaime". Para resolver el desempate, el presentador se dirigía directamente a Aratz: "Como líder tienes que desempatar". Al descubrir esto, el líder del grupo no daba crédito ante el decisivo papel: "George, esto es la host**, que guay esto del líder, ¿eh? Nomino a Gabriela y a Claudia".
Las nominaciones de 'Playa Victoria'
Gerard Arias: nomino a Toni
Ivonne Reyes: nomino a Almudena
Almudena Porras: nomino a Toni por la discusión del otro día, que no hemos vuelto a hablar
Paola Olmedo: nomino a Almudena, pero confío en que mejorará
Teresa Seco: nomino a Toni
Toni Elías: nomino a Almudena
Alvar: nomino a Almudena
Finalizado el turno de los concursantes de 'Playa Victoria', Jorge Javier anunciaba que la nominada del grupo es Almudena. La concursante soltaba un detonante "lo sabía". Y tras esto, Lamela anunciaba el turno de Alberto como líder: "No sé qué hacer...creo que voy a nominar a Toni porque es con el que menos estoy hablando".
Así ha quedado la lista definitiva de la semana
Los nominados de la semana que se enfrentan a la siguiente expulsión son: Gabriela y Claudia de 'Playa Derrota', y Almudena y Toni de 'Playa Victoria'. Recuerda que puedes votar de manera gratuita por tu favorito en la app de 'Mediaset Infinity'