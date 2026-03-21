Antía Troncoso 21 MAR 2026 - 13:54h.

La creadora de contenido se abre sobre cómo está viviendo la distancia con Alba Paul durante su estancia en 'Supervivientes 2026'

Dulceida alucina con la sorpresa que le dejó preparada Alba Paul antes de irse a 'Supervivientes 2026': "No me lo esperaba"

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Hace tres semanas desde que arrancó la aventura de 'Supervivientes 2026', una nueva edición del formato más extremo de la televisión en la que 19 valientes dejaron todas las comodidades atrás para enfrentarse al gran reto de la supervivencia, entre ellos, Alba Paul, influencer. Hoy, en redes sociales, su mujer Dulceida se ha sincerado sobre cómo está llevando la distancia.

Alba Paul y Dulceida son una de las parejas de influencers más famosas de nuestro país. Una relación de amor incondicional que dura más de una década y que no ha estado exenta de altibajos, como la ruptura que atravesaron en el año 2021 y su posterior reconciliación en el año 2023. Juntas han formado una familia junto a su hija, Aria, que nacía en octubre del 2024.

Lo cierto es que, tras meditarlo mucho, Alba Paul tomó la decisión de participar este año en el reality de Telecinco, separándose por un tiempo indeterminado de su mujer y su hija. Aunque, antes de marcharse, la influencer dejó preparada a Dulceida varias sorpresas como un enorme ramo de flores o un vídeo en el que le agradecía su apoyo con el siguiente mensaje:

"Cariño, muchísimas gracias por apoyarme en esto. Sé que para ti no es fácil. Me voy a vivir una locura pero para ti, que te quedas aquí con la niña y con una mudanza.... Te quiero agradecer que me hayas ayudado a cumplir este sueño, porque desde luego sin ti no lo habría podido hacer. Gracias, mi amor, te quiero muchísimo".

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Dulceida cuenta cómo está llevando la distancia con Alba

Esta mañana, Dulceida, que ha aparecido en numerosas ocasiones en sus redes sociales mostrando su apoyo a Alba Paul durante su concurso en 'Supervivientes', subía una historia en su perfil de Instagram en la que se sinceraba con sus seguidores sobre cómo está llevando la distancia, justo cuando se cumplen 3 semanas desde que están separadas:

"Pfff chicas no sabéis lo que la echo de menos... Llevo dos días teniendo pesadillas", explicaba Dulceida. Con gran sinceridad, la creadora de contenido añadía: "Tengo tantas ganas de verla, de abrazarla, de dormir acurrucada en ella puffff". También, aprovechaba para volver a lanzar un mensaje de apoyo a su mujer: "Te quiero campeona y estamos súper orgullosos de ti y lo que queda".