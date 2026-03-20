Ana Carrillo 20 MAR 2026 - 14:32h.

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Alba Paul lleva ya tres semanas en Honduras participando en 'Supervivientes 2026', donde se están enfrentando a muchos retos y a una convivencia marcada por sus desencuentros con Claudia Chacón. Antes de poner rumbo a los Cayos Cochinos para sumarse a la aventura más extrema de la televisión, dejó preparadas varias sorpresas a su mujer, Dulceida, con la que tiene una hija en común, Aria.

Hace unos días, la influencer mostró que Alba le había hecho llegar un enorme ramo de flores a casa y ahora ha reaccionado al vídeo que le dejó preparado para viera cuando se cumplían tres semanas separadas. En ese vídeo, la concursante de 'Supervivientes' alaba a su mujer: "Cariño, muchísimas gracias por apoyarme en esto. Sé que para ti no es fácil. Me voy a vivir una locura pero para ti, que te quedas aquí con la niña y con una mudanza...".

En su vídeo también le dice que espera haber pescado cuando vea ese vídeo para que haya podido comprobar que le dedica su pez tanto a ella como su hija. "Te quiero agradecer que me hayas ayudado a cumplir este sueño, porque desde luego sin ti no lo habría podido hacer. Gracias, mi amor, te quiero muchísimo", añade Alba, que explica que hace público este mensaje porque quiere que "la gente sepa que tengo a la mejor mujer del mundo, súper generosa".

Dulceida ha compartido el vídeo con su reacción: "Esto no me lo esperaba, llorando, ¡es que es la mejor! ¡Qué bonito y cómo la echo de menos! Súper orgullosa de ti hoy y siempre, te admiro mucho, ya lo sabes, y lo estás haciendo fenomenal".