Ana Carrillo 09 MAR 2026 - 20:23h.

La influencer ha revelado qué piensa del grupo en el que le ha tocado integrarse a su mujer

Los primeros grupos en 'Supervivientes 2026' se crearon por azar en el primer juego de la edición y quedaron así configurados: el equipo azul ha quedado conformado por: Jaime Astrain (líder por completar la prueba en menos tiempo que sus compañeros), Ingrid Betancor, Alba Paul, Maica Benedicto, Claudia Chacón, Gabriela Guillén, José Manuel Soto, Marisa Jara y Aratz Lankutza. Mientras que el equipo rojo queda compuesto por: Gerard Arias (líder), Álex Ghita, Alejandra de la Croix, Teresa Seco, Paola Olmedo, Toni Elías, Ivonne Reyes, Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo y Alberto Ávila.

Los 'rojos' tardaron menos en completar el circuito en su conjunto y es por eso que viven en Playa Victoria y los 'azules' están en Playa Derrota. En su segunda prueba, este domingo en 'Supervivientes. Conexión Honduras' las tornas han cambiado porque ha sido el equipo rojo el que ha ganado la prueba de recompensa y lo han celebrado por todo lo alto, dando saltos de alegría y abrazándose por la emoción de haber triunfado en este segundo reto.

El grupo ha demostrado estar cohesionado a la hora de hacer la prueba y quien se ha pronunciado sobre este equipo ha sido Dulceida, mujer de Alba Paul, que ha comentado en sus stories de Instagram que le parece "un pedazo de grupo". También ha aplaudido la habilidad de su pareja para hacer puzles, desvelando que Alba es "fan de hacer puzles imposibles de 2.000 piezas".