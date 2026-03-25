Lara Guerra 25 MAR 2026 - 00:25h.

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'Supervivientes. Tierra de Nadie' llega con una nueva entrega en la que los concursantes sufren cada vez más los estragos de esta dura isla. El hambre desesperada hace que los supervivientes tengan que buscarse cualquier tipo de alimento que les permita seguir adelante. Por ello, Maica Benedicto no ha dudado en pescar al máximo para recuperar energía, sin embargo, todo ha acabado entre lágrimas al descubrir que el pez tenía algo raro.

Junto a Claudia Chacón, la concursante comenzaba a mostrar un visible agobio por el pez que había ingerido, algo que también ha llamado la atención de Ivonne, quién no ha dudado en preguntar qué le ocurría a Maica. En este momento, la que fuera concursante de 'Gran Hermano' dejaba caer poco a poco sus lágrimas y era su amiga la que explicaba a Reyes lo ocurrido: "Se ha comido un pez un poco raro y se piensa que va a coger una bacteria", a lo que la propia Maica asegura que "tenía algo como marrón que le salía de la cola, entonces Gabriela se lo ha quitado y me ha dicho que no era nada, pero estoy en el bucle de que era un gusano".

Claudia Chacón trata de animar a Maica al verla completamente derrumbada: "Viene del mar y está limpio, no pienses en eso"

Pasado el rato, Maica se mantiene en el bucle y no deja de llorar por lo sucedido, mientras tanto, su amiga Claudia sigue intentando calmarla: "No pasa nada, encima está cocinado. Viene del mar y está limpio, así que no pienses en eso porque no. Todo el mundo se come los peces hasta crudos". Maica confiesa que no quiere llorar por esto porque "se van a reír de mi, pero es que estoy en el bucle de que tenía algo el pez y me lo estoy imaginando en mi intestino; un parásito tía. No sabes el esfuerzo que estoy haciendo por comerlo sin cocinar. Si tuviera mi comino negro..."

Por último, Claudia le confesaba que ella nunca come su comida con comino negro y que por lo tanto, no sabe que decirle. Maica Benedicto le explica que este producto ayuda a "desparasitar, es muy bueno".