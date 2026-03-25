Pedro Jiménez 25 MAR 2026 - 00:11h.

Así queda la lista definitiva tras la salvación de esta martes en 'Supervivientes. Tierra de Nadie'

Salvación, test de cultura picante en Playa Derrota y dos importantes recompensas en juego, mañana en ‘Supervivientes. Tierra de Nadie’

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Como cada martes, 'Supervivientes' ha presenciado una espectacular ceremonia de salvación: 'El Abismo al Infinito'. Tras las nominaciones el pasado jueves de Almudena, Claudia, Toni Elías y Gabriela Guillén, este martes hemos sabido quién de ellos se salva de la temida expulsión de este jueves. Pues bien, ya sabemos el nombre de ese concursante.

En primer lugar, al comienzo de la gala de 'Supervivientes. Tierra de Nadie', presentada por Ion Aramendi, hay dos concursantes que no han conseguido ir directos a esa posible salvación y que han seguido nominados por decisión de la audiencia: Tony Elías y Claudia. Esto se ha traducido en que la cosa ha quedado en un todo o nada por la salvación entre Almudena y Gabriela Guillén.

Finalmente, María Lamela ha cortado la cuerda de Gabriela Guillén y Almudena ha conseguido salvarse de la expulsión, llevándose una tremenda alegría al saberlo: "¡Muchísimas gracias!", ha señalado la exconcursante de 'La isla de las tentaciones, entre lágrimas y llena de emoción. Tras anunciar el nombre, María Lamela le ha cortado la cuerda de manera totalmente inesperada y bromeando: "¡Salvación para Almudena, y también... ¡chapuzón!", ha subrayado, gesto que ha pillado totalmente desprevenido a Almudena.

Estos han sido los alegatos de los nominados de 'Supervivientes'

Antes de que María Lamela comenzara a 'cortar cuerdas', la presentadora desde Honduras ha dado paso a los alegatos de los nominados. En primer lugar, Toni Elías ha confesado que está mucho más animado e ilusionado en esta aventura que emprendió hace 20 días ya: "Estoy a tope y quiero continuar, y llegar lo máximo que pueda, día a día".

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Posteriormente ha llegado el de Almudena, que no ha podido esconder sus nervios trabándose en sus palabras: "Me encuentro débil, pero lo único que quiero aquí es superarme cada día más".

Más adelante ha llegado el de Claudia, que ha recordado a la audiencia que es de las pocas personas que no ha "pronunciado que se quiere ir": "Eso ya es un gran paso sabiendo que esta experiencia es muy difícil. Quiero aprender un montón y cada vez saco más fuerza. Quiero demostrárloslo".

Por último, Gabriela Guillén, resoplando, ha señalado que se ha "superado mucho a sí misma". No obstante, la ex de Bertín Osborne ha apuntado que si se va vería a su hijo, por lo que no le importaría mucho del todo que fuera ella la elegida para salir de Honduras.