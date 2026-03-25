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Giro sorprendente en 'Supervivientes 2026': dos concursantes se enfrentan por primera vez en la edición a un estricto castigo

Giro sorprendente en 'Supervivientes 2026': los dos concursantes castigados de cada playa se enfrentan a un estricto castigo
El castigo de cada superviviente. Telecinco.es
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'Supervivientes. Tierra de Nadie' llega con una nueva entrega, en la que tenemos un giro de 180 grados. Una vez más, cada playa ha elegido a uno de sus compañeros por mayoría para enfrentarse al castigo o recompensa de la semana. Sin embargo, el resultado de las vasijas ha dejado por primera vez en esta edición a ambos concursantes con un severo castigo.

María Lamela daba paso una semana más el momento de señalar a un compañero como castigado de la semana. La dinámica consiste en que, cada concursante va a tener una pizarra donde colocará el nombre de su elegido, después el mencionado más veces será el que rompa con el machete una de las dos vasijas y descubrirá si ha obtenido una recompensa o un castigo.

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'Playa Victoria' elegía a Alvar y 'Playa Derrota' se decantaba por Claudia para romper la vasija. El primero la rompía antes y sobresalía el líquido rojo, algo que ha dejado a Chacón contenta al pensar que no tenía castigo. Sin embargo...¡Sorpresa! Ambos en esta ocasión tienen una misma penitencia.

Tras esto, Claudia procedía a leer el pergamino: "Como castigado o castigada y con el objetivo de mejorar la convivencia con tus compañeros, desde hoy y hasta el jueves, serás la persona encargada de cocinar y repartir la comida. En el caso de incumplirlo, perderás dos bazas de la playa a la que pertenezcas".

Así han votado ambas playas al castigado

El turno de 'Playa Victoria'

Alberto elegía a Alvar: "No puedes pretender que todos sean como tú"

Ivonne a Gerard: "Están los dos pico pala. Es muy intenso"

Teresa a Alvar: "Por lo mismo que Ivonne pero al contrario"

Paola a Alvar: "Son demasiado intensos"

Gerard a Alvar: "Elijo a Alvar el pesado"

Alvar elige a Gerard: "Elijo a Gerard el sordo"

Toni elige a Almudena: "Porque ya es el tercer encontronazo y estoy hasta los huev***"

Almudena elige a Toni: "Es la única persona con la que no hablo, solo lo hago para discutir"

El turno de 'Playa Derrota'

Jaime elige a Claudia: "Por la repartición y los gritos"

Gabriela elige a José Manuel: "No me deja dormir"

Soto elige a Claudia: "Chilla mucho"

Maica elige a Ingrid: "Me ha fallado y me ha dolido mucho"

Ingrid elige a Maica: "Dice que soy una mentirosa y no lo soy"

Aratz elige a Claudia: "Esto es un equipo y lo desestabiliza"

Claudia elige a Alba: "Es obvio"

Alba elige a Claudia: "Es obvio también"

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